El país falso de Cristina, en tres ejemplos prácticos

Por José Antonio Díaz

Hay preocupación en sectores importantes del Gobierno por frases y señales que envía la Presidenta Cristina Kirchner. La propia tropa, no logra comprender qué quieren decir esos mensajes o qué alcance tienen.

“Cuando yo contaba en Europa que estábamos negociando convenios colectivos de trabajo y ninguno cerraba por debajo del 20%, no lo podían creer”, afirmaba Cristina en uno de sus discursos. Lo que tampoco pueden creer en Europa son los indices de inflación que tiene la Argentina, que ronda el 25% y que solo es equiparada por Venezuela y un puñados de países africanos.

El segundo ejemplo es llamativo. En el mismo discurso, la Presidenta mencionó que en Argentina hay 9 millones 159 mil empleados registrados. Y que el 19% paga impuesto a las ganancias o altos ingresos, como dice Cristina. Lo que se olvidó de mencionar CFK es que el 81% de esos trabajadores registrados gana menos que el mínimo no imponible. Es decir: sus ingresos no alcanzan el costo de una canas básica alimentaria.

En el último ejemplo, Cristina lamentó la muerte de siete gendarmes, “muchos de los cuales no ganan ni la tercera parte de lo que ganan los que están ocupando los yacimientos”, agregó la Presidenta. En este caso no se entendió que quiso decir la Presidenta. ¿Deberían accidentarse los que ganan más? Por otra parte, la muerte de los gendarmes se dio en el marco de un accidente de tránsito y no por un choque con los manifestantes que bloqueaban la planta.