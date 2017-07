Barrientos y Carrió, entre los más honestos

Por Pablo Berisso

Este año, a diferencia de los anteriores, el ranking de los 100 personajes más honestos arrojó algunas sorpresas. Ingresaron nuevos personajes entre los 10 primeros puestos: mujeres y denunciantes de casos de corrupción. Se trata de las diputadas Elisa Carrió, en el segundo puesto, y Margarita Stolbizer, en el octavo, ambas integrantes del equipo de Cambiemos.

Sin embargo, el premio mayor se lo llevó una dirigente social también ligada al oficialismo: la responsable del comedor “Los Piletones”, Margarita Barrientos, que este año protagonizó una polémica con el Papa Francisco quien, al parecer, se negó a recibirla en el Vaticano. En la lista aparecieron más políticos y, curiosamente, dirigentes kirchneristas se posicionaron entre los mejores. Periodistas, políticos, celebridades y personalidades emblemáticas, forman parte del ranking de los 100 más honestos del 2016 que cada año realiza la consultora Giacobbe & Asociados para NOTICIAS.

Otra de las sorpresas más relevantes de esta edición es que la ex presidenta Cristina Fernández, trepó del puesto 63 que ocupaba el año pasado al 32. O sea, para muchos argentinos, la ex mandataria mejoró su imagen de honestidad, a pesar de haber sido señalada por la Justicia como jefa de una organización de lavado de dinero, junto al empresario K, Lázaro Báez.

Uno de los personajes que más se repite en podio es el médico René Favaloro, quién ahora ocupó el tercer lugar. Cayó un puesto respecto de los años 2014 y 2015. El papa Francisco (9º) bajó cinco lugares en relación a la encuesta anterior, aunque permanece entre los 10 elegidos. Pero los personajes más increíbles que continúan en el top ten son los próceres -como Belgrano (6º) y San Martín (7º)- de los que la gente no sabe mucho más que lo que nos han contado en los libros de historia. Su honestidad ya es una leyenda.

Ranking del poder. A pesar del tarifazo y la inflación que se aceleró con el gobierno de Macri, la imagen de los principales dirigentes de Cambiemos sigue siendo creíble entre los encuestados. El presidente Mauricio Macri (11º) ascendió once puestos, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se posicionó en el lugar número 13, sesenta lugares por encima el puesto 73 que ocupó el año pasado. Si bien a ambos no les alcanzó para entrar entre los 10 más votados, quizá los conforme saber que son los funcionarios mejor posicionados.

Las denuncias contra la corrupción K hicieron que Graciela Ocaña ascendiera un lugar respecto del año pasado: del puesto 16 al 15.

Su rol de justiciera dentro del macrismo fue clave para ubicar a Carrió en el segundo puesto del podio, muy lejos de la vicepresidenta Gabriela Michetti (23º); del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien ocupa el puesto 56; del ministro del Interior, Rogelio Frigerio (54º), y del ministro de Educación, Esteban Bullrich (47º).

De los ex funcionarios kirchneristas, la ex presidenta Cristina Fernández trepó al puesto 32. El que reapareció en la lista es el fallecido Néstor Kirchner (79º), quien, para sorpresa de muchos, está apenas un puesto por debajo de Jesús. Otra sorpresa la da el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, quién ingresa en el puesto 81, por encima del periodista Luis Majul (82º). También se sumaron entre los más honestos los ex ministros K, Florencio Randazzo (68º, subió 32 posiciones) y Axel Kicillof (71º). Lejos quedó el candidato a presidente Daniel Scioli, en el puesto 98 de la lista.

Conservan su lugar en el ranking de la honestidad aquellos que fueron centro de los ataques del aparato kirchnerista. El enemigo número uno, el periodista Jorge Lanata, se mantiene en el puesto 10. Pero también tienen su lugar el longevo juez de la Corte Suprema, Carlos Fayt (45º), el fiscal José María Campagnoli (22º) y el juez Claudio Bonadío (94º). Mientras que, dentro de los personajes relacionados a la Justicia, el controvertido ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, ingresó por primera vez en el puesto 73. El fiscal Alberto Nisman, este año, no aparece.

Seis ex presidentes tienen su lugar en el ranking. Arturo Illia (4º) y, Ricardo Alfonsín (5º) se mantienen en el top ten. A ellos, se le suman Arturo Frondizi, en el puesto 21; Hipólito Yrigoyen, en el 16 y Juan Domingo Perón, en el 46; todos ascendieron varios puestos respecto a la lista del año pasado. También aparece un ex presidente extranjero: José “Pepe” Mujica, el humilde y campechano ex mandatario uruguayo que cayó 16 lugares y ocupa el peldaño 37. E ingresa en el lugar 65 el primer mandatario de Estados Unidos, Barack Obama.

Entre las 100 personas más honestas, no figuran empresarios ni sindicalistas. Da la sensación de que en un país signado por una economía en recesión, aquellos que se ocupan de las actividades económicas no se destacan, según el imaginario popular, por ser honrados.

Las celebrities. De la tríada de máximas celebridades locales, habrá un personaje que deberá replantear su imagen. Mirtha Legrand ascendió al puesto 29 y Susana Giménez (62º) cayó dos puestos, ubicándose en el peldaño 62, un lugar debajo del actor Ricardo Darín. Marcelo Tinelli, dueño absoluto de las noches de la televisión y principal promotor de la Súper Liga con la que pretende desbancar a los históricos grondonistas de la Asociación del Fútbol Argentino (con Hugo Moyano a la cabeza), por segundo año consecutivo, no aparece en esta nómina.

Otro de los que desapareció fue el director Juan José Campanella, quien no tuvo reparos en criticar al gobierno kirchnerista. La gran sorpresa la dio el conductor de “Intratables”, Santiago Del Moro, ingresando por primera vez al ranking en el puesto 60.

En la grilla del año pasado, varios deportistas habían conseguido un puesto en este seleccionado. Aunque los únicos que se mantienen ahora son Lionel Messi (72º), a quien sus problemas con el fisco español claramente lo afectaron y lo hicieron caer 10 puestos y la estrella de Boca, Carlos Tévez, que ingresa por primera vez en el lugar 92. Emanuel Ginóbili, el jugador de la NBA, y el ex futbolista Javier Zanetti, un abonado al ranking, desaparecieron.

En el puesto 38 aparece Maradona. Pero no Diego Armando, sino Esteban Laureano, el médico rural y escritor, que pasó cinco décadas trabajando en un pueblo de Formosa. El jugador de fútbol estuvo en el 2014, pero desde hace dos años los encuestados le cortaron las piernas.

Periodistas. Desde que impulsó la investigación sobre la “Ruta del dinero K”, Jorge Lanata se transformó en el lider de la oposición y, para un sector de la sociedad, en un gladiador contra la corrupción. Por eso, desde el 2014, se mantiene dentro del top ten de los honestos.

Este año, los diez periodistas más votados tienen una mirada muy crítica hacia el kirchnerismo y siete trabajan en el Grupo Clarín. No hay ningún periodista con mirada oficialista. El único apellido que se repite en el ranking es el de dos periodistas: los Leuco. Alfredo (33º) y Diego (95º) ingresaron juntos a la lista del año pasado y se mantienen hoy. La sorpresa la dieron el periodista de la Nación que encabeza la investigación de los Panamá Papers, Hugo Alconada Mon (57º), y el joven Jonatan Viale (87º).

El ranking completo tiene más de una detalle que llama la atención. Por ejemplo, que menos del 10 % de la lista son extranjeros y que sólo el 20 % son mujeres. Por otra parte, la merma en cuanto a la cantidad de Organizaciones No Gubernamentales sigue creciendo. En 2013 había ocho; en 2014, seis; en 2015 apenas sobrevivieron dos; hoy aparece solo una: Cáritas (88º). Aunque quizá, lo más llamativo del ranking de este año es que casi el 50% de las personalidades son políticos, lo que demuestra una mirada diferente de los votantes sobre las personas que deciden sobre el futuro de un país.