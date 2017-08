Por Marcos Teijeiro

Rincón de los Leones es una de las propiedades más imponentes del sur de la Patagonia”, así publicita la inmobiliaria inglesa Sotheby’s International Realty el fastuoso terreno que vende en las cercanías de Esquel. No es para menos, ya que se trata de una lujosa estancia que incluye dentro de su predio la mayoría de los cañones naturales de la provincia de Chubut y nueve kilómetros del río homónimo. Todo privado para que el afortunado que la adquiera disfrute los únicos cañones naturales de la Argentina.

La propiedad fue puesta a la venta con un precio de 12 millones de dólares, sin embargo ahora esa situación cambió y la agencia inmobiliaria solicita que se consulte por su nuevo valor. Esto se debe a que, tras la reciente modificación por decreto de la ley de tierras que llevó adelante el presidente Mauricio Macri, se dio marcha atrás con la limitación que tenían las personas y capitales extranjeros para adquirir tierras en el país. Así, Sothebhy’s espera que sea un foráneo quien desembolse una suma millonaria para adueñarse de este paraíso natural.

La CEO local de la inmobiliaria británica, Mercedes Ginebra, confirmó a NOTICIAS que el decreto del macrismo mejoraba las posibilidades de venta de este territorio único. “Con la implementación del decreto, esperamos que se reactive la comercialización de este tipo de inmuebles que son muy requeridos –señaló Ginebra–. La estancia Rincón de los Leones está en manos de extranjeros que la habían adquirido antes de la ley del kirchnerismo, pero después les fue imposible venderla por las restricciones”.

La estancia está ubicada a pocos kilómetros del Área Natural Protegida Piedra Parada, en la única zona de cañones naturales de la provincia de Chubut. El propio clasificado de venta lo promociona: “Los cañones solo se encuentran a lo largo de un pequeño estrecho del río Chubut y mayormente dentro de la estancia. Los cañones privados con los que cuenta la propiedad suman más de 15 km de largo y con paredes de 500 m de altura”. Pero no sólo eso, sino que también dentro de las más de 12.000 hectáreas el futuro dueño dispondrá de acceso privado a más de nueve kilómetros de uno de los principales ríos de la provincia.

Los mismos de siempre. En el 2011, la mayoría K en el Congreso sancionó esta norma para evitar la creciente presencia de propietarios extranjeros. El decreto que acaba de sancionar Macri modifica la ley de tierras y apunta directamente a flexibilizar la compra de propiedades por parte de extranjeros.

¿Qué cambia esta normativa? Flexibiliza la posibilidad de que los foráneos adquieran mayor cantidad de tierras, no porque el decreto permita que se supere el 15 por ciento del tope que ya está destinado a la compra de propiedades por parte de los extranjeros. Sino porque aumenta el porcentaje de acciones en manos extranjeras destinado a tal fin. Antes, un millonario de otro país que quería comprar un campo en la Patagonia mediante una empresa podía tener sólo el 25 por ciento del paquete accionario de esa firma. Ahora, puede manejar hasta un 51 por ciento de las acciones. Y se eliminó el control del Registro Nacional de Tierras Rurales sobre los paquetes accionarios. Según sostienen desde el arco opositor, esta normativa no hace más que ayudar a los grandes terratenientes extranjeros. Tal podría ser el caso del empresario inglés Joseph Lewis, amigo de Macri y propietario de la estancia donde el Presidente se alojó en Semana Santa. Esa misma finca está en conflicto ya que el británico adquirió todos los terrenos que rodean al Lago Escondido, apropiándose del espejo de agua y sus accesos. “Lo que va a lograr este decreto es que aparezcan otros Lewis o Turner”, explica el diputado Martín Doñate del Frente para la Victoria.

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, el 6 por ciento de la superficie argentina está en manos foráneas. Con la nueva legislación esa cifra podría aumentar. “Nosotros reclamamos que el límite se fije en ese 6 por ciento y no en 15, pero el Gobierno tomó un camino diferente. Mantuvo ese tope flexibilizando las posibilidades para los extranjeros y disminuyó el control”, destaca la senadora Magdalena Odarda (CC-ARI).

Las grandes fortunas comienzan a mirar nuevamente a las cotizadas tierras argentinas, adueñándose también de sus esplendorosas maravillas naturales. “Estamos regalando nuestra soberanía y nuestros recursos”, asegura tajante Odarda. En el oficialismo, en tanto, priorizan y auguran el ingreso de capitales.

Lejos de la burocracia, los ancestrales cañones naturales aguardan saber quién se apropiará de ellos.