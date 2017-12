Urtubey sobre Isabel Macedo: “Siento que soy imbatible al lado de ella”

Por Carlos Claá

Antes de que el gobernador de Salta comenzara su relación con la actriz Isabel Macedo, su nivel de conocimiento en el país era menor al 30%. En la actualidad, esa medición creció a más del doble y, si bien la actriz no es el único fundamento de ese fenómeno, en el entorno de Urtubey consideran que es uno de los factores clave. “Gracias a su relación con Isabel, entramos a un público que no nos conocía”, confiesan. El gobernador empezó a aparecer en programas de la tarde, como “Intrusos”, sin su habitual traje. Más desacartonado y humanizado.

Quienes frecuentan a la pareja los ven muy enamorados. Ellos reciben a sus amigos en la Casa de la Gobernación, siempre tomados de la mano. “Isabel me hace muy feliz. Eso genera una motivación para seguir adelante. Yo siento que soy imbatible al lado de ella. Me genera esa energía que sólo genera quien te ama”, describe el gobernador. La pareja se casó en septiembre, tras sólo siete meses de relación.

En las elecciones presidenciales del 2015, las parejas de los candidatos tuvieron un rol preponderante, inclusive teniendo picos de rating más altos que la de los mismos políticos. A sabiendas de esto, en el equipo de Urtubey saben que tienen una carta clave: una mujer reconocida por mérito propio y querida en el ambiente mediático. Una combinación explosiva, que puede darle muchas alegrías al gobernador, quien recientemente levantó el perfil en el debate sobre el impuesto a las Ganancias.