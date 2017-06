El incómodo momento de Mauricio Macri en la conferencia de prensa

Por Rodis Recalt

En la próxima edición de NOTICIAS se publica un reportaje con Leonardo Maffioli, el CEO de Socma, la empresa madre (o padre) del grupo Macri. En ese reportaje, Maffioli hace dos afirmaciones temerarias. La primera es sobre el día en que el entonces presidente Néstor Kirchner decide reestatizar Correo Argentino. “Nos robaron los activos y nos quitaron la concesión”, dijo Maffioli. La segunda afirmación tiene que ver con los cálculos de los bienes que pertenecían a la empresa. SOCMA pretende que el Estado les pague por esos activos, que, según afirman, valen mucho más de lo que la empresa le debe al Estado por haber dejado de pagar el canon por manejar el Correo.

Estas dos afirmaciones fueron trasladadas al presidente en la conferencia de prensa hoy. Cuando NOTICIAS lo consultó, la primera reacción de Mauricio Macri fue suspirar, apretar los labios y levantar las cejas. No lo esperaba. No sabía que esta revista había hablado con el encargado de administrar los bienes de su familia. De sus hijos.

Su respuesta fue esquiva. Dijo que esperaba que esto se resuelva en la Justicia y que no iba a opinar.

Pero el CEO de la empresa de sus hijos sí opinó y lo que busca puede ser más perjudicial para el Estado que la deuda que desató este escándalo. Maffioli afirma que SOCMA invirtió 400 millones de dólares y que el kirchnerismo no se los pagó cuando les quitó la concesión. Eso también está en litigio y citan como casos las estatizaciones de Aerolineas e YPY donde las españolas Marsans y Repsol sí cobraron.

¿Pagará Macri lo que reclaman sus hermanos y sus hijos? Cualquier decisión será un problema. Mirá el video.