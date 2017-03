Los actores K lloran miseria

Por Pablo Berisso

El actor Pablo Echarri denunció públicamente que las ex autoridades de Telefe lo habían bajado de un trabajo por ser K y abrió una polémica. ¿Hay listas blancas y negras como aseguraron algunos actores que había durante el kirchnerismo? Desde el Gobierno lo desmienten, pero lo cierto es que algunos artistas K, en sintonía con Echarri, muestran una pronunciada merma en sus ofertas laborales.

Al cruce de la acusación del actor salió el entonces director de Contenidos de la señal, Tomás Yankelevich. “Fueron decisiones ciento por ciento artísticas”, aseguró el directivo que, tras dejar afuera al actor del proyecto para hacer una serie sobre la vida de Sandro, renunció a su cargo. A la desmentida de Echarri se sumó la actriz Rita Cortese, también cercana al kirchnerismo: “Es información basura. Nunca el proyecto estuvo pensado para Echarri”. Pero luego apareció el director de la tira, Adrián Caetano, y reafirmó que Echarri fue bajado por cuestiones políticas.

Lejos quedaron los años prósperos para los actores K, donde les llovían trabajos y contratos millonarios, gracias a las enormes partidas presupuestarias que destinó el kirchnerismo a la ficción, muchas de las cuales tenían mensajes políticos concretos.

Grieta actoral

El enfrentamiento ideológico existió siempre en la sociedad e incluso entre los actores, pero se recrudeció durante el kirchnerismo. Y la grieta quedó a la vista cuando, el año pasado, con Mauricio Macri en el Gobierno, Echarri y Martín Seefeld (íntimo amigo del Presidente) disolvieron la productora El Árbol por “profundas diferencias políticas” –reconocieron–. La sociedad entre ambos actores había sido creada en 2010 y con ella hicieron “La Leona”, tira que protagonizaba Echarri y su esposa, Nancy Dupláa (también K), que se emitía por Telefe.

Fue durante el gobierno de Cristina que el actor radical Luis Brandoni, denunció en una entrevista radial que había preferencia laboral para los actores afines al kirchnerismo. Dijo que había una “lista blanca” de actores que podían trabajar en las películas nacionales, subsidiadas por el Estado. Y agregó, en ese momento, que tenía problemas para trabajar en cine debido a su afiliación partidaria y a sus críticas contra el Gobierno: “Sobre más de mil películas, yo hice sólo cuatro”.

Según pudo saber NOTICIAS, hoy habría “listas blancas”, pero a la inversa. Esto derribaría las denuncias de los actores K y da fundamento al reclamo de los artistas que apoyan a Macri. “Los actores afines al Gobierno se quejan de que en la TV Pública hay trabajando actores K y que a ellos no les ofrecen nada. Sucede que en el Gobierno pidieron evitar contratar a actores que los apoyan por miedo a que los acusen de hacer kirchnerismo”, aseguró un directivo de la señal.

En primera persona

Con el cambio de Gobierno, muchos artistas identificados con el kirchnerismo intentaron mostrar un acercamiento con Cambiemos. Mercedes Morán, otra simpatizante K, llegó a retractarse durante una entrevista y, para sorpresa de muchos, aseguró: “Nunca dije que apoyaba al kirchnerismo”. Andrea del Boca, quién está en la mira de la Justicia porque su productora A+A Group recibió más de 36 millones de pesos del Estado para realizar la novela “Mamá Corazón” –la cual nunca se emitió al aire–, llegó a mostrarse junto a Ana María Picchio y Víctor Laplace en lo que fue la presentación del Plan de Fomento del INCAA del macrismo, evento del que participaron el ministro de Cultura Pablo Avelluto y el jefe de Gabinete Marcos Peña.

En la vereda de enfrente están los que siguen firmes en su postura K, como es el caso de Echarri, Dupláa, Federico Luppi, Raúl Rizzo o Juan Palomino, entre otros. Si bien todos tienen proyectos, puertas adentro, insisten en que la grieta los afectó laboralmente. “Hay actores a los que les han dicho que cambiaran su postura y les iba a ir mejor. Si lo que le pasó a Echarri es tal cual, entonces lo que vemos es la punta del iceberg para generar temor. El actor atrae público por lo que genera su personaje y no por su pensamiento político”, afirmó a NOTICIAS el secretario adjunto de la Asociación Argentina de Actores, Juan Palomino, uno de los actores que durante el kirchnerismo fue “top tres”, de los que más trabajó en el cine nacional y que hoy sólo se encuentra ensayando una obra de teatro y acaba de estrenar una película de bajo presupuesto de un director independiente.

“Por primera vez en mi vida me angustio cuando llega fin de mes. Nunca me pasaba eso. Llego con lo justo a fin de mes… si llego”, aseguró Luppi en una entrevista con Radio 10, haciendo referencia a la dura situación económica que le toca vivir desde que asumió Macri, en lo económico y lo laboral. En sintonía con la denuncia de Echarri también se expresó Raúl Rizzo, quien afirmó: “Hay algunas productoras que han tomado represalias por la forma de pensar de los actores. Me doy cuenta porque yo tenía cierta continuidad laboral en algunas productoras, y de repente dejé de tenerla, y no sólo me pasó a mí, sino a muchos otros actores”.

NOTICIAS contactó a Echarri y el actor dijo que no quiere hablar más para que el tema no siga escalando: “Disculpen, pero prefiero que el tema se vaya diluyendo”, insistió. Sólo recalcó que tanto él como Dupláa –quien afirmó que “hay mucho odio político”– tienen proyectos laborales y que “por suerte son pocos los que reaccionan de forma extrema (como Telefe)”. Andrea Del Boca directamente respondió que “no va a hablar del tema”.

Hoy, los tiempos de abundancia K desaparecieron. A la caída en las producciones nacionales ahora hay que sumarle las denuncias de supuestas represalias contra los actores que aún defienden al modelo K. O ellos empiezan a darse cuenta de que no eran tan indispensables como les hicieron creer.