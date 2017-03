Por qué el “Negro” Oro no pudo con la presión de ser el número uno

Por Giselle Leclercq

Después de abandonar los estudios de Radio 10 y de estar un año fuera del aire, Oscar “El Negro” González Oro volvió a sentarse frente a un micrófono. Y, a pesar de haber regresado al mismo horario y con un mismo estilo de programa, volvió diferente. “El 2016 fue un año para autorizarme”, dijo en una entrevista con NOTICIAS. Es que, además de haber dado a conocer a quien fuera su pareja por tres años, Tato –un periodista uruguayo treinta años menor que él–, decidió poner un freno a la profesión y dejar de buscar ser el número uno. “Hay vida más allá del estudio”, insiste.

González Oro volvió al país a principios de año. Aunque vive en San Isidro, alquiló un departamento en Recoleta para estar cerca de Radio Rivadavia, donde conduce su programa “Negro 630” de 8 a 12.30. El resto del día se lo reparte entre cenas con amigos, música y lectura. Por estos días se encuentra terminando su primera novela, “Fecha de vencimiento”, que editará Planeta.

Noticias: ¿Cómo es volver al llano en la radio después de liderar la mañana tantos años?

Oscar González Oro: Lo mejor que hice fue irme un año porque había mucha expectativa por mi regreso. La respuesta de la gente viene siendo maravillosa. Radio Rivadavia no estaba bien. No llegaban mensajes y ahora llegan cientos y cientos cada mañana. Hace unos días me enteré de que, después de mucho tiempo, la radio entró en la planilla de Ibope. No estamos ni primeros ni segundos pero estamos en la planilla y antes ni figurábamos. Cuando volví dije que no volvía para ser el primero, lo fui 16 años. Esto es mucho más relajado y creo que vamos a ser segundos en poco tiempo. Si llegamos en el tiempo que me imagino, hago una fiesta. Es muy ardua la tarea de competir con Marcelo Longobardi y con Lanata y no sé si me interesa volver a liderar.

Noticias: ¿Por qué este cambio?

González Oro: Porque es una presión constante ser el número uno, perdés medio punto y ya te asustás. Kandinsky decía que en la punta de la pirámide hay lugar para uno solo y que debajo hay un montón de gente que quiere ocupar ese lugar. Por lo tanto te boicotean, te operan, te largan mala onda, hay envidias y energías negativas.

Noticias: Con el paso del tiempo, ¿cómo ve su salida de Radio 10?

Gónzalez Oro: Igual que cuando me fui. No tenía idea para quién estaba trabajando. A esta altura de mi vida, que sé quién soy, tengo derecho a elegir para quién trabajo. Un día les dije: “No vuelvo más” y no volví a hablar nunca más. Las causas las sigo porque son de conocimiento público pero se está hablando menos de lo que me imaginaba. Es como que desaparecieron, cosa que me llama poderosamente la atención. La Carrió no habló más de Cristóbal López, habla de todos pero no de él y no sé por qué.

Crítico

La pobreza, justamente, es el tema que más le preocupa al conductor en la actualidad: “Me hace muy mal pensar que hay 16 millones de personas pasando hambre. Pensá en el estadio de River lleno y multiplicalo por mucho más. Todas esas personas sufriendo”, insiste.

Noticias: ¿Qué rol quiere jugar este año?

González Oro: No quiero jugar ningún rol. La gente vota y yo comunico. Me parece que viene una elección que es definitiva. Si al oficialismo le va mal, vamos a tener dos años de gobierno como pato rengo. Están muy preocupados, no se deciden quién va a ser candidato. El Presidente y su equipo tienen una ventaja que todavía no notaron: en frente no tienen un líder de la oposición. En un país normal debería ser Scioli, que sacó 12 millones de votos. El pueblo está pensando, los gobernantes no. Creen que hay 40 millones de estúpidos y no es así, la gente está pendiente. Hay una población que cívicamente creció, que está enojada.

Noticias: En las elecciones anteriores hablaste de tu amistad con Scioli, ¿siguen teniendo trato?

González Oro: Sí. Soy amigo y me peleo y me puteo, como todos los amigos. Yo dije al aire absolutamente convencido que Scioli hubiese sido un buen presidente. No llegó porque, aunque todo su entorno le decía que se desprendiera de Cristina, él nunca se animó.

Noticias: ¿Sabe a quién va a votar este año?

González Oro: No hay mucho para elegir. Me gustaría que tipos como Sanz o Alfonsín tuvieran un rol más importante. Me gustaría verlos en el Gabinete o como candidatos. Al lado de Macri hace falta un viejo político vivo, que sea hábil negociando. Acá hay un chico, Marcos Peña, que salió del Newman y se sentó en la Jefatura de Gabinete. Nunca anduvo en subte, nunca se subió a un colectivo, no pasó hambre y no tiene idea lo que es la República Argentina. No sé si tiene idea de las necesidades que hay. Yo sé que fue un desastre el gobierno anterior pero ya está. Estos se subieron al auto y no arrancaron.