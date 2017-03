La economía que viene en América Latina, por el ex analista de CNN Alberto Padilla

Por María Cristina Ferrero

El analista económico y financiero Alberto Padilla (ex CNN, hoy conferencista) pasó por Buenos Aires para presentar su último libro (“El Continente Dormido”), y charló con NOTICIAS sobre el futuro económico de América Latina.

Noticias: ¿Qué le depara Trump a Latinoamérica?

Alberto Padilla: Si cumple sus promesas de bajar los impuestos a las empresas, hay consenso de que la actividad económica de Estados Unidos va a repuntar, y todos sabemos que cuando le va bien a Estados Unidos, le va bien a todo el continente. Pero por ahora lo único que busca Trump son titulares con impacto.

Noticias: Pero lo del muro con México se va a concretar…

Padilla: Probablemente. De todas sus propuestas, lo más insustancial es el muro. ¿Qué importa que haga el muro? Los mexicanos escogen ofenderse, pero si tu vecino de al lado quiere hacer un muro en su propiedad, que lo haga.

Noticias: ¿Pero el muro lo van a pagar los mexicanos?

Padilla: México sabe que no lo va a pagar. El Congreso de Estados Unidos determinó que el muro iba a costar, 25.000 millones de dólares y Trump dijo: “Yo voy a hacer que cueste mucho menos”. Si no lo vas a pagar, qué te importa lo que va a costar. Pero no tiene cómo hacerle pagar a México y él lo sabe. Después de los fuegos artificiales el secretario de Estado de Estados Unidos estuvo en la ciudad de México, y mexicanos y estadounidenses ya están hablando en términos muy tranquilos, diciendo que probablemente una renegociación del Tratado de Libre Comercio sea beneficiosa para las dos partes.

Noticias: A Trump no le conviene que México cambie de color político.

Padilla: Muy buen punto. Si las elecciones fueran hoy ganaría Andrés Manuel López Obrador. Ese sí va a derogar los tratados de Libre Comercio, ese no va andar con “pendejadas”. Y un eventual triunfo de Obrador tendría mucho más efecto no deseado en América Latina que cualquier política de Trump.

Noticias: ¿Hay en Estados Unidos un ánimo destituyente?

Padilla: No, no. Trump tendría que cometer un acto ilegal. La oposición lo está buscando, pero no creo que puedan. Tiene que ser algo muy ilegal.

Noticias: ¿Latinoamérica está estancada?

Padilla: A todo el mundo se les cayeron sus materias primas. Los que quedaron a flote son los que manejaron bien su economía. Chile sufre el golpe como Brasil y Argentina, lo que pasa es que Chile hizo las cosas diferentes en materia económica.

Noticias: América Latina depende de las materias primas, ¿tiene otra opción?

Padilla: Creo que estamos dormidos, como el título de mi libro. Somos como el granjero que come de su campito. Nunca va a salir de ahí, pero tiene todo para crecer.

Noticias: ¿Cuál es la salida?

Padilla: Tenemos que diversificar nuestra planta productiva. Ponernos a trabajar. Somos muy buenos administrando la tierra, pero bastante malos con los dos recursos naturales que tenemos. El otro recurso es la cabeza; es un commoditie abundante y no lo usamos para nada, aquí no hay generación de ideas, no hay tecnología, no hay invención, no hay nada.

Noticias: ¿Las commodities tienen una tendencia al alza en 2017?

Padilla: Ahora están empezando a subir de precio, pero los últimos 5 años estuvieron deprimidas. ¿Y qué hicimos? Estábamos durmiendo esperando que subieran. Por eso chocaron todos los gobiernos populistas.

Noticias: ¿Cómo ve la gestión de Mauricio Macri?

Padilla: Con más sentido común. Si tiene 2 pesos en el banco sabe que no puedes gastar 3.

Noticias: ¿Está a favor del ajuste entonces?

Padilla: Definitivamente. Ustedes llevan muchos años, los 12 años de kirchnerismo, pero aún antes de los Kirchner, llevaban décadas de gobiernos que les dijeron “yo voy a hacer que te vaya bien, vos no tenés que hacer nada, te mereces todo, yo te lo voy a dar”. La gran oportunidad perdida de Argentina fue en el 2001. Hay dos países que con la misma línea política hicieron las cosas bien: Bolivia y Nicaragua. Pero disociaron lo ideológico de la economía. Nicaragua está creciendo, está más diversificada. Y no tiene gas ni petróleo. Bolivia sí. Y el gas cayó mucho y eso la afectó. Pero en general, Evo manejó lo económico muy bien. Nicaragua y Bolivia crecen este año al 4,5%.

Noticias: ¿Cuál es el modelo entonces?

Padilla: Un faro es México, que es el único país que está un paso más adelante que el resto en la industrializacion. Es un país semiindustrial, no semidesarrollado pero sí semiindustrial. Es un país que tiene diversificada su planta productiva. México produce y aprovecha su campo, el turismo, y es una potencia manufacturera mundial. El gran problema es que depende de un solo mercado como el estadounidense. Ahora, si empieza a mirar a Latinoamérica, puede producirse un salto.

Noticias: Pero en tu libro decís que tenemos que dejar de soñar con hadas madrinas…

Padilla: Y es cierto. La reentrada de México será un proceso de destrucción creativa primero. México antes del Tratado de Libre Comercio tenía productores de lo que vos quieras. Tenía su propia marca de productos electrónicos, hechos en México y eso era lo único que podías comprar. Cuando se abrió el comercio, se inundó el mercado mexicano de productos norteamericanos, y cayeron los precios. Zonda muere (Ndr: empresa de Jalisco dedicada exclusivamente a la fabricación de televisores y aparatos electrónicos), y los empleados se quedaron sin trabajo. Por un tiempo: al rato vino Telecom y una planta productora americana a México, y se empezó a elaborar celulares, y los desempleados fueron nuevamente empleados. Hay que destruir para construir.