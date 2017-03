Ganá entradas para Lollapalooza

Desde hoy y hasta el viernes, todos los días Perfil entregará 2 entradas “Two day pass general” para asistir al festival de Lollapalooza que tendrá lugar en el Hipódromo de San Isidro el próximo 31 de marzo y 1 de abril.

El concurso “Entradas para vos” entregada dos entradas por día a quien haya escrito la frase que mejor sintetice el espíritu del festival “Lollapalooza”. Debe ser una frase que contenga como máximo 120 caracteres. Para enviar la frase hay que completar un formulario online debajo de esta misma nota con los siguientes datos: email, nombre, apellido, edad, provincia, celular, y la frase con la cual estará concursando el participante.

Al finalizar el día, un jurado elegirá la mejor frase entre todos los que participaron durante el día. Se regalará un par de entradas al ganador del día martes 21 de marzo, un par de entradas al ganador del día miércoles 22 de marzo, un par de entradas al ganador del día jueves 23 de marzo y un par de entradas al ganador del día viernes 24 de marzo.

Para la cuarta edición de Lollapalooza, el próximo 31 de marzo y 1 de abril, el Hipódromo de San Isidro se amplió un 50%, consiguiendo 270 mil metros cuadrados más dentro del predio para brindar más espacio y disfrutar de más de 50 bandas internacionales y nacionales, 5 escenarios, diferentes propuestas gastronómicas y los sectores Kidzapalooza para lo más pequeños, Espíritu Verde y Rock & Recycle.

Este año se presentarán Metallica, The Strokes, The Weeknd, The XX, The Chainsmokers, Martin Garrix, Flume, Cage The Elephant, Duran Duran, Rancind, The 1975, Marshmello y muchas bandas más, de la cuales 19 tendrán su debut en suelo Argentino.

Llená el formulario de abajo y participá. En caso de que seas el ganador, serás contactado vía e-mail y por celular.

Bases y condiciones