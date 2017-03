Emilio Pérsico: “Carolina Stanley es una cheta”

Por Juan Luis González

Emilio Pérsico, el máximo dirigente del Movimiento Evita, es la demostración cabal de la falta de autoridad del Gobierno: a pesar de que el oficialismo se comprometió a entregarle $ 30 mil millones, por la Ley de Emergencia Social, en la mano, el dirigente igual organizó una movilización que colapsó la ciudad el miércoles 15, porque “hasta que no estén los fondos no hay nada que festejar”. Pérsico, una de las cabezas de los “movimientos sociales”, que se asume como “peronista revolucionario”, le muestra los dientes a Macri, aunque sus críticos lo señalen como el piquetero preferido del Presidente.

Noticias: ¿Por qué es tan escéptico?

Pérsico: Los hemos forzado en un camino pero ellos no están convencidos. No sería la primera vez que no cumplen. El país está peor que hace un año, y los problemas se están agudizando.

Noticias: ¿Cómo fue la negociación con la ministra Stanley? Usted dijo que pensaba que lo iba a recibir “como una cheta”.

Pérsico: Una cheta es. El lujo es vulgaridad, también para ellos. Para mí el Gobierno es unitario: al que no esté de acuerdo con hacer cagar de hambre a la gente lo van a hacer renunciar.

Noticias: Cristina Kirchner dejó el país con una gran cantidad de pobres. ¿Por qué no mostraron antes esta combatividad?

Pérsico: (Duda). Hay una autocrítica. Hay cosas que hicimos bien y otras mal, y muchas veces no vimos ciertas cosas. Uno puede pensar o no que lo hicimos honestamente, nosotros creemos lo último. También tendríamos que haber peleado contra la corrupción.

Noticias: Aníbal Fernández acusó de “traidor” al senador Juan Manuel Abal Medina, que está en su movimiento. ¿Teme que sus ex compañeros piensen lo mismo?

Pérsico: A Aníbal nunca lo vi en ninguna pelea, y a muchos de los que acusan jamás los vi en la calle. Nos acusan de negociar con el Gobierno: estoy orgulloso de ir a los barrios y que nos feliciten por lo que logramos. Te llena de emoción y te llena la panza.

Noticias: ¿Cómo está su relación con Cristina?

Pérsico: Hace seis meses no hablo. La última vez fuimos a verla al Sur, y no nos pudimos poner de acuerdo en temas centrales: si seguimos con la contradicción kirchnerismo-antikirchnerismo le somos funcionales a Macri. Si se presenta en las elecciones es una decisión de ella, pero sería serle funcional a Macri.

Noticias: Usted hace hincapié en la austeridad. ¿Cómo hacía para defender a CFK que, en su última declaración jurada, tiene más plata que Macri?

Pérsico: Ella ponía todo en su declaración, algo que no todos los políticos hacen y los empresarios menos. No juzgo a nadie por lo que tiene, conocí gente buena en todos lados. Esto me lo enseñó Francisco: antes era más duro.