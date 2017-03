Un ex diputado del FPV denuncia que los K lo espiaban

Por Rodis Recalt

En su declaración judicial, el ex espía “Jaime” Stiuso aseguró que en el 2014 Cristina Kirchner le ordenó al entonces secretario de Inteligencia Héctor Icazuriaga que hiciera un back-up de los CDs originados en Observaciones Judiciales (una oficina de la SIDE que interceptaba conversaciones telefónicas) que contenían datos sobre una causa de narcotráfico de Santa Fe contra el ex diputado Oscar “Cachi” Martínez. Esos discos se habían obtenido tras el robo de una camioneta del Correo Argentino que los trasportaba. El entonces diputado había dejado el bloque del Frente Para la Victoria y, según su versión, el kirchnerismo quería evitar una sangría de sus congresistas: para eso le preparaban una carpeta.

“Me persiguieron cuando me fui, para mí no es una novedad lo que reveló Stiuso. El kirchnerismo me hizo una campaña de desprestigio y las operaciones estuvieron a cargo de La Cámpora”, le dice a NOTICIAS el hombre que actualmente milita en el Frente Renovador. “Me aguanté tres años de difamación, era imposible pensar diferente”, completa. En cuanto a la causa sobre narcotráfico, asegura que “todo fue inventado, una operación política. No existía ningún elemento que justificara mi imputación, es así de claro”, se defiende.