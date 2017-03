Carta de Francisco: la rara cordialidad del Papa con un adversario histórico

Por Juan Luis González

Dios actúa de formas misteriosas, y su máximo representante en la Tierra no es la excepción. En el último episodio de las peculiares formas con las que Francisco suele actuar, el Papa le envió una carta a uno de sus rivales más conocidos: saludó al arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, por sus 25 años como sacerdote. En una sentida carta, dirigida a su “venerable hermano”, Bergoglio lo felicita por los “tantos dones en su vida y en su itinerario pastoral” y por tener el corazón y la inteligencia “preparado para el anuncio del Evangelio”, entre otras frases destacadas.

Sin embargo, la relación entre el Sumo Pontífice y Aguer no siempre fue tan cordial. Los que conocen al Papa desde hace años aseguran que los choques comenzaron a principios de la década del 90, cuando los dos curas coincidieron en el arzobispado de Buenos Aires como obispos auxiliares del Monseñor Antonio Quarracino -aunque en la nueva carta Bergoglio asegura que le es “muy grato recordar” aquellos años en común-. Aguer es un católico ultraconservador, que se ha pronunciado contra la masturbación, los homosexuales, los preservativos e incluso tildó, hace una semana, de “satánicas” las letras del Indio Solari, y además siempre se lo vinculó a Esteban Caselli, embajador del Vaticano durante el menemismo y enemigo acérrimo de Francisco. La rivalidad entre los curas llegó al punto de que el obispo de La Plata fue el único de todo el país que no hizo sonar las campanas cuando eligieron a Bergoglio como el nuevo Papa: luego estuvo dos semanas enteras sin dar misa, y cuando volvió pidió no convertir en un “Boca-River” su enfrentamiento con Francisco.

Aguer, que en los últimos tiempos estuvo envuelto en la polémica de la Iglesia local contra los Boy Scouts, está al borde la jubilación: en agosto del 2018 cumplirá 75 años y, como manda la ley vaticana, en ese momento tendrá que poner su renuncia a disposición de Francisco. ¿Será la carta un acto de bondad ante el inminente retiro de su viejo adversario?

Mirá la carta completa, traducida del latín original.

Al Venerable Hermano

Héctor Rubén Aguer

Arzobispo Metropolitano de La Plata

Al acercarse tu jubileo episcopal de plata, que celebrarás el día cuarto del próximo mes de abril, con todo gusto queremos enviarte, Venerable Hermano, unas palabras de cercanía espiritual y de acción de gracias, alegrándonos contigo en el Señor, que se ha dignado colmarte de tantos dones en tu vida y en tu itinerario pastoral, y que tú has procurado acrecentar con ánimo agradecido y dispuesto.

En verdad, recibiste una sólida educación espiritual y cultural tanto en tu familia cuanto en las escuelas, como en el Seminario de nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Has seguido diversos estudios, preparando tu corazón y tu inteligencia para el anuncio del Evangelio, con la guía de valiosos maestros. Ordenado presbítero el 25 de Noviembre de 1972, desde entonces has trabajado con diligencia por el bien de los fieles cristianos, y en la diócesis de San Miguel has sido rector del Seminario.

Tomando en cuenta tus dotes sacerdotales y tu pericia pastoral, San Juan Pablo II el 26 de febrero de 1992 te elevó a la cumbre del sacerdocio y te constituyó Auxiliar de la recordada arquidiócesis. Nos es muy grato recordar que trabajamos juntos en aquel tiempo ejerciendo el ministerio episcopal en la misma comunidad eclesial, para anunciar a los fieles de Buenos Aires las verdades de la salvación. Luego has sido promovido como Arzobispo Coadjutor de la Iglesia Metropolitana Platense, a la que gobiernas plenamente desde el año 2000,

Consciente de la misión que te fue confiada, cumpliste activamente el ministerio de predicar, santificar y conducir. Visitando con diligencia las parroquias e interpretando rectamente la doctrina católica, has procurado presentar a todos el perenne mensaje cristiano. Conduciendo a tus fieles por los senderos del Evangelio, los has exhortado asiduamente a marchar en la vida cotidiana por el camino estrecho y a que mostraran un corazón abierto a quienes buscan la verdad. Desempeñaste además un valioso trabajo en dicasterios de la Curia Romana, especialmente en la Pontificia Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia y en la Pontificia Comisión para América Latina, así como en la Conferencia Episcopal Argentina.

Al congratularnos afectuosamente contigo, rogamos insistentemente al Divino Pastor para que, por la intercesión de Santa María Virgen, siga acompañándote con su ayuda y robustezca el vigor de tu espíritu y tu salud corporal. Finalmente, como señal de nuestra benevolencia para contigo y prenda de la gracia divina, te impartimos la Bendición Apostólica para que la comuniques a tu rebaño, mientras a todos ustedes les pedimos que recen para que ejerzamos siempre el pesado oficio Petrino de acuerdo con la voluntad divina.

Desde el Vaticano, 4 de marzo del año 2017, cuarto de Nuestro Pontificado.

Francisco