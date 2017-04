Cuál fue el primer tuit que convocó a la marcha del #1A

Por Rodis Recalt

En el Gobierno tienen identificado a uno de los organizadores de la marcha del 1 de abril en la Plaza de Mayo en apoyo al presidente Mauricio Macri. El usuario es @rex_aluminio, se identifica como José Luis Berón de Astrada y se adjudica ser el organizador de la marcha conocida como #1A (ver imagen).

Desde el Gobierno pudieron llegar a él, analizando el hashtag #1A y buscando a quienes fueron los primeros en hablar sobre la marcha, así lograron identificar a @rex_aluminio como uno de los primeros en convocar a la marcha, dentro de esa conversación. El tuit más antiguo que se identificó fue el del 10 de marzo donde dice: “Voy a hacer una propuesta y la voy a argumentar. Propongo hacer una marcha nacional ESTABILIZADORA. No de apoyo al Gobierno, sino a la democracia”.

Sin embargo, NOTICIAS pudo identificar un usuario que dos días antes ya había puesto, fecha, hora y lugar para la marcha del #1A. Ese usuario es @bernstandrea, quien el 8 de marzo a las 17.40 escribió: “1 de abril, 18hs! Plaza de Mayo” e ilustró con una foto de Mauricio Macri con la leyenda “No está solo presidente”. Esta misteriosa cibermilitante fue quien, en verdad, dos días antes que @rex_aluminio, plantó la semilla para que la marcha sea una realidad. Lo llamativo es que, su idea, en principio espontanea, fue la que triunfó. ¿O ya estaba preorganizado? Misterios de la redes sociales.

Análisis. Entre el 20 y el 30 de marzo, la conversación en la red social Twitter sobre la marcha a favor del Gobierno convocada para el 1 de abril generó más de 170.000 menciones. Los hashtags más utilizados fueron: #1A, #1APorLaDemocracia y #1AbrilSalimosTodos. Esta cuantificación del fenómeno fue analizada para NOTICIAS por el equipo de la Fundación CiGob en el marco de su informe especial Interbarómetro. En ese informe también se destacan los siguientes datos: de los 170.000 tuits, cerca de un 10 por ciento hace mención a algún político, siendo el presidente Mauricio Macri quien más menciones recibe (75%); lo sigue la gobernadora María Eugenia Vidal (7%), el jefe de Gabinete, Marcos Peña (6%); la diputada Elisa Carrió (4,2%) y la ex presidenta Cristina Kirchner (3,8%).

En el Gobierno también siguen con atención la convocatoria a la marcha del 1A. El equipo de la Subsecretaría de Vínculo Ciudadano, a cargo de Guillermo Riera, viene monitoreando todas las menciones a la marcha y mantienen actualizado al jefe de Gabinete. Las conclusiones que sacaron hasta ahora son que será una marcha “tranquila”. Con esta información en su escritorio, el jefe de Gabinete comunicó que “la convocatoria a manifestarse el 1 de abril en apoyo al presidente Macri y/o en apoyo a la democracia no es promovida ni organizada por Cambiemos o el Gobierno”. Si la convocatoria es un fracaso, no habrá costo político que pagar. Al menos, eso creen.

Sin embargo, en la misma misiva, Peña no pide que la marcha no se haga. Los mismos “ciberguerrilleros” tomaron las palabras del jefe de Gabinete como un aval –si no una orden– para seguir adelante con la convocatoria. Incluso algunos funcionarios se sumaron a partir de las palabras de Peña, como el diputado Waldo Wolff o el jefe del bloque del PRO en la Legislatura porteña, Francisco Quintana, amigo de Daniel Angelici. Nada en política es espontáneo. Las palabras del jefe de Gabinete colaboraron con el involucramiento de los funcionarios. Peña, en su carta, hasta se tomó la libertad de dejar algunas recomendaciones: “Creemos que es bueno que los ciudadanos se expresen de forma

pacífica, en el marco de la Ley, de la forma y en el momento que quieran”, afirmó. No quieren líos.