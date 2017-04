El día que Macri llamó a un paro: “Los demás que se mueran”

Por Juan Luis González

Días antes del primer paro general que le tocó enfrentar desde que asumió la Presidencia, Macri lanzó varias declaraciones filosas contra el sindicalismo. Llamó a “combatir comportamientos mafiosos que están en los sindicatos”, aclaró que la medida “no sirve para nada” y que tampoco “la entiende”. Sin embargo, el líder del PRO no siempre estuvo en contra de las huelgas como herramienta de lucha. Un polémico video que comenzó a difundirse en las redes sociales muestra a un colérico Macri, en su etapa de dirigente máximo de Boca Juniors, que amenazaba con hacer un paro en el fútbol argentino. “Hagamos una campaña para que los hinchas de Boca no vayan más a las canchas de visitante y veamos que pasa. Se muere el fútbol argentino. Los demás que se mueran”, asegura. Mirá el video.

Las imágenes son de 1996, cuando los xeneizes no pasaban su mejor momento. Macri había asumido hace un año y las mieles que supo conquistar al mando de Boca todavía no habían llegado. El escándalo estalló luego de una apabullante victoria de Vélez Sarfield contra Boca, por 5 a 1, en Liniers. La jugada de la polémica es un gol que recibe Boca, de parte de la cabeza de Patricio Camps, que para el futuro líder del PRO fue aprobado de forma ilícita, ya que entiende que la pelota no había entrado totalmente. “Me levanté y me fui en el entretiempo por la bronca”, dice Macri días después, en el programa Fútbol de Primera.

En ese ciclo televisivo es que el actual Presidente, que despotricó contra el paro general al que llamó la CGT durante toda la semana, propone una medida de lucha: que los hinchas xeneizes no vayan más a las canchas ajenas como forma de protesta. “El fútbol argentino gira alrededor de Boca. O nos damos cuenta o no va a haber plata para prender la luz ni para para pagar los referís ni para nada. A ver que hacen los demás equipos”, amenaza, enojadísimo. No sólo eso, sino que también tira chicanas: “La tribuna de Vélez está semivacía, en la de Boca explota, no hay lugar”.

El vídeo.