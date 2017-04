La insólita pelea por la campera de Ubaldini y la legalidad del paro

El hijo del histórico sindicalista mostró una campera y aseguró que su padre no estaría con el paro. Su segunda esposa lo cruzó.

Saúl Ubaldini, histórico dirigente de la Confederación General de los Trabajadores en los años en los que Raúl Alfonsín ejercía la presidencia de la Nación, continúa siendo un factor de debate ante cada huelga a un gobierno. Y es que los 13 paros generales que el lider sindical encabezó contra el gobierno radical en menos de tres años quedaron grabados en la memoria colectiva como un factor de discusión que persiste aún después del abrazo que se dieron Ubaldini y Alfonsín años después. Incluso para sus deudos.

La periodista Cristina Pérez entrevistó a Saúl Ubaldini Hijo para su programa Confesiones en Radio Mitre, donde el hijo del histórico sindicalista, fruto de su primer matrimonio, aseguró que su padre no adheriría a la huelga de este 6 de abril.

Sin embargo, la polémica surgió cuando cerca de la medianoche Pérez subió a su cuenta persona de Twitter una foto que le envió “Saulito”: “Esta es la emblemática campera de cuero negra de Saúl Ubaldini. La tiene su hijo Saúl quien dijo hoy en @ radiomitre q su padre no haría paro”.

Minutos después, el tuit fue cruzado por Margarita Muñoz, segunda esposa de Saúl Ubaldini y madre de sus dos hijos más chicos: ¿Cómo sabés que esa campera era de mi esposo? Sabés que no. Que ese jóven no tiene ni una y yo me quedé con 37 y con la que tenía puesta. Si el hijo ni convivió con el padre y estábamos casados con dos hijos, Nicolás y María Eva. ¿Por qué esa campera sería de mi esposo?Este joven desconoce y solo lo lleva el camino de la ambición. Una pena que publiques una campera sin pruebas ni certeza de quien era”.

Para finalizar, Muñoz –de reconocida simpatía cristinista– aseguró que Saúl “habría hecho el paro hace 6 meses”, llevándole la contra al hijo del primer matrimonio su difunto esposo.

La tensa relación entre Muñoz y Saúl Ubaldini Hijo se remonta en el tiempo y está plagada de acusaciones mutuas sobre el recuerdo del líder sindical. Sin embargo, luego de que Ubaldini Junior asegurara que su padre hoy estaría del lado de Mauricio Macri, Muñoz disparó con munición gruesa en la página de Facebook que evoca a Saúl Ubaldini: “La gran mentira del hijo del primer matrimonio de Saúl Ubaldini. Un horror. Si Saúl revive lo mata”.