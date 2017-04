Granata proscripta: el massismo no la quiere

Tras la entrevista de la mediática con NOTICIAS, el partido emitió un comunicado desconociendo su candidatura. La resistencia de la ex de Redrado.

Amalia Granata está acostumbrada a los escándalos mediáticos. De hecho, se decidió a meterse en política para cambiar su perfil, pero tras anunciar su candidatura a diputada por Santa Fe llegó el primer inconveniente: el Frente Renovador emitió un comunicado desconociendo su participación en el partido.

“Desmentimos categóricamente la pertenencia de Amalia Granata al Frente Renovador, así como su pretendida postulación a diputada nacional“, explicaron en un comunicado de prensa.

El rosarino vicepresidente del bloque en Diputados, Alejandro Grandinetti, reconoció la resistencia que hay en el massismo al portal La Política Online. “No pertenece al mismo” sostuvo el legislador quien agregó que sus posiciones “difieren de lo que sostiene el Frente Renovador”. En ese portal, aseguran que el mismísimo Sergio Massa y Graciela Camaño son quienes más rechazan la entrada de la ex de Martín Redrado a su espacio. Además le reprochan que no vive en el lugar que quiere representar.

Granata comenzó a caminar la provincia, invitada por el espacio UNIR de Santa Fe, un partido que forma parte de la alianza UNA, cuyo jefe político es Sergio Massa.

Consultada por NOTICIAS, Granata se resiste a la proscripción: “voy a seguir haciendo campaña”, asegura.

En la entrevista realizada con esta revista, la modelo y flamante periodista expresaba: “Ya me están empezando a pegar desde los partidos opositores y es a través de la misoginia: puta, gato, te acostaste con éste, saliste en bolas en las revistas. Imaginas que es una mediocridad para la cual me vengo preparando y no amerita que baje ni medio escalón para contestar”.

Pero ahora, quienes le pegan, son los propios. Un problema que no esperaba.