¿Por qué la “condena” a Monsanto no tiene consecuencias legales?

Por Flavio Compte Topazio

Ayer se conocieron las conclusiones del Tribunal Internacional Monsanto, que realizó un simulacro de juicio a la empresa de biotecnología en La Haya, Holanda. Si bien se encontró a la empresa estadounidense responsable de “ecocidio”, esta “condena” no tiene efectos legales, ya que proviene de un “Tribunal de opinión” y la figura de ecocidio no está reconocida como delito por el Derecho Penal Internacional.

Los Tribunales de Opinión son asambleas deliberativas en donde personalidades respetadas en el mundo jurídico, diplómatico, literario, ONG`s, entre otros denuncian determinadas conductas que consideran reprensibles para que sean sometidas al Tribunal que dictará una sentencia no vinculante y sin efectos penales sobre el tema tratado y debatido.

Dado que se trató de un juicio no oficial, sus fallos no conllevan en la práctica ninguna consecuencia legal tangible. El Tribunal de Opinión no puede emitir multas ni condenas.

¿Para qué sirve entonces el fallo? Para dotar de visibilidad a temas considerados relevantes. Se espera que la prueba sanitaria y jurídica producida impulse procesos penales.

Los tribunales de Russell y Sartre

Creados por iniciativa de Bertrand Russell y Jean Paul Sartre, los Tribunales de Opinión (llamados Tribunal Russell en primera instancia) fueron instituidos a fin de “juzgar”, investigar y evaluar la política exterior estadounidense y la intervención militar que este país llevó a cabo en Vietnam tras la derrota de las fuerzas francesas durante la Batalla de Dien Bien Phu en 1954 y la instauración de las repúblicas de Vietnam del Norte y del Sur.

Más allá de la relevancia histórica y las buenas prácticas e intenciones que conllevan los mismos, los efectos en el mundo jurídico han sido escasos. Su fuerte radica en la condena social, ética y moral que las sentencias generan en las sociedades civiles a escala regional y mundial.

Por qué es difícil condenar a Monsanto

Entre los antecedes existen sentencias de tribunales de nivel nacional donde se han condenado las prácticas de Monsanto, por ejemplo en Francia. Sin embargo, es imposible hasta hoy condenar a una empresa por violación de derechos fundamentales en la Corte Penal Internacional, ya que las compañías no son consideradas “actores responsables” en esta jurisdicción.

En el marco de la Organización Mundial de Comercio, se han implementado un conjunto de normas jurídicas para proteger los derechos de los inversores. Estas disposiciones tienden a debilitar la capacidad de las naciones de mantener políticas, leyes y prácticas que protejan los derechos humanos y ambientales.