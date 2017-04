La actriz que sedujo al Chapo: “Sentí miedo a morir”

Por Gabriela Picasso

Kate del Castillo (44) es hija de un legendario galán del cine de oro mexicano, inició su carrera en las clásicas novelas rosa y terminó convertida en la reina indiscutida de las narconovelas. Ardiente y aguerrida, la actriz mexicana dio el perfecto perfil para encarnar a poderosas jefas de cárteles, con gran éxito de rating. En 2009, fue una poderosa narcotraficante en la serie norteamericana “Weeds”. En 2015, interpretó a Anastasia Cardona, en la narconovela “Dueños del paraíso”. Pero su personaje más emblemático fue Teresa Mendoza, en la adaptación para la televisión de la “La reina del Sur”, sobre el libro de Arturo Pérez Reverte. Este papel la catapultó al estrellato internacional y la puso en la mira de Joaquín “Chapo” Guzmán Loera, el sanguinario líder narco, ahora detenido. La simpatía nació en las redes cuando Kate, en una verdadera catarsis tuitera, dio su opinión sobre temas personales, religiosos y políticos. Allí dijo tener más confianza en los narcos que en el Gobierno mexicano, además de lanzar un pedido personal a Guzmán para que se convirtiera en héroe y, en lugar de dedicarse al negocio ilegal de las drogas, “traficara con el bien”.

En el 2014, el “Chapo” buscó a la actriz para que lo asesorara en la producción de una película autobiográfica. Hubo contactos y encuentros con los enviados de Guzmán, con quienes Del Castillo habría firmado un contrato por los derechos de la película. Pero la relación trascendió lo laboral. Mensajes, cartas y una comunicación constante, primero, desde la cárcel y luego en la clandestinidad cuando el “Chapo” huyó. “Eres lo mejor de este mundo. Te cuidaré más que a mis ojos”, le habría dicho por mensaje cifrado a la actriz.

Quien reveló el real vínculo entre Del Castillo y el Chapo fue el actor Sean Penn en la famosa entrevista que le hizo a Guzmán, publicada por la revista Rolling Stone. Según Penn, el encuentro producido en octubre del 2015 con el líder del cártel de Sinaloa, fue propiciado por la actriz. Ella ayudó a establecer contacto y pactar dos entrevistas: una personal y otra mediante el envío de preguntas que el narcotraficante leyó y contestó a través de un video que puede verse en la web. En él, el “Chapo” aclara que los derechos de dicha filmación están reservados a Kate del Castillo Productions.

La nota de la Rolling Stone describe una relación muy cercana entre Guzmán y Kate. “Me gusta que en cierto modo sigas siendo Teresita Mendoza. Un beso por los viejos tiempos, mi chula….”, tuiteó el escritor Pérez Reverte cuando estalló la noticia. Tres meses después, la Marina de México logró recapturar a Guzmán. El narco fue extraditado a los EE.UU para ser juzgado por 17 cargos, a principios de este año. Tras la captura del “Chapo”, se revelaron los mensajes de texto entre el narco y la actriz, en los que ella expresaba interés en una posible participación del “Chapo” en el lanzamiento de su marca de tequila. Debido a esto, el gobierno de México presentó cargos contra Del Castillo por obstrucción de la Justicia y abrió una investigación para saber si la actriz recibió recursos del capo narco. Debido a estos cargos, Del Castillo tuvo que rodar en Estados Unidos su último trabajo, “Ingobernable”, un thriller político sobre una pareja presidencial de México, producida y emitida por Netflix, por temor a ser detenida si regresa a su país. Vía telefónica, desde su residencia en San Diego, Kate del Castillo dialogó con Noticias en pleno lanzamiento mundial de la serie.

Noticias: ¿Qué significó hacer “Ingobernable”?

Kate del Castillo: Como mexicana, que me hayan dado la oportunidad de interpretar a la primera dama de mi país, me parece una cosa increíble. Para mí era algo muy importante usar este papel y esta pantalla, para hablar de otros problemas que atañen a México, que está en su peor momento con la presidencia que tenemos, y en medio de una lucha y una guerra muy fuerte contra el narcotráfico.

Noticias: Usted está enemistada con el gobierno de Enrique Peña Nieto por una disputa con su esposa Angélica Rivera por haber puesto en duda la compra de una mansión. ¿Cree que detrás de las causas legales contra usted hay una venganza personal de la pareja presidencial?

Del Castillo: Totalmente. El gobierno busca destrozarme. Todo está recayendo sobre mí. Grabé esta serie en un momento muy especial y duro para mí. Es un momento clave en la historia de México, y sin duda hay un paralelismo con mi historia. Me afectó personal y laboralmente hasta el punto de tener que retrasar por meses la grabación de la serie. Yo grababa en San Diego y una doble hacía las tomas en México. Me sentí perseguida, sola contra el mundo, he tratado de probar mi inocencia y sentido que mi vida corría peligro.

Noticias: ¿Qué la atrajo de la historia del Chapo?

Del Castillo: ¡Yo no he contado su historia para nada!

Noticias: Pero su plan es hacerlo.

Del Castillo: Si claro. De mí no salió la idea, me ofrecieron los derechos y yo los tomé.

Noticias: ¿Por qué a usted?

Del Castillo: No lo sé. Creo que confió en que yo podía ser una buena interlocutora. Alguien sincero.

Noticias: Llegó al encuentro con Sean Penn pensando que iban por su película y después Penn hizo una entrevista para Rolling Stone…

Del Castillo: Sean Penn me traicionó. Ellos traían una agenda diferente de la mía y no me la informaron.

Noticias: Debió viajar con rumbo desconocido por más de 12 horas en avionetas y autos. ¿Qué sintió?

Del Castillo: Miedo, adrenalina, excitación, temor, pero sobre todo incertidumbre. Y miedo a morir.

Noticias: Dijo que le daba más miedo el gobierno mexicano que el narcotráfico. ¿Por qué?

Del Castillo: Porque me han querido destruir. Porque sé de lo que son capaces.