El Papa nombra como asesor a un cura gay friendly

Por Flavio Compte Topazio

En los últimos días el Papa Francisco generó controversia al nombrar en la Secretaría de Comunicación a dos asesores norteamericanos con puntos de vista muy diferentes.

Uno de ellos es el padre James Martin, un jesuita inteligente y liberal, autor prolífico, graduado en administración y negocios y usuario experto de Twitter con más 100.000 seguidores.

Contribuye frecuentemente con editoriales a medios de Estados Unidos y es miembro de una compañía de teatro del “Off-Broadway” en New York

El otro es Michael Warsaw, una figura más conservadora que ha sido CEO (director ejecutivo) de Eternal Way Television Network (EWTN), un medio católico de radiodifusión que pretende llegar a más de 200 millones de hogares en 100 países.

Los expertos católicos conservadores ya están murmurando por el ascenso del Padre Martin, cuyos escritos incluyen un libro “Building A Bridge: How the Catholic Church and the LGBT Community Can Enter into a Relationship of Respect, Compassion, and Sensitivity” sobre cómo la iglesia podría construir mejores relaciones con los gays y que ha generado mucha controversia. Saldrá a la venta el próximo 13 de junio

En respuesta a la expulsión forzada de un pasajero de un avión de United Airlines (evento en el que fue sacado por la fuerza por haberse sobrevendido el vuelo en que viajaba), el Padre Martin escribió en un blog que esas actitudes reflejan “las patologías del capitalismo”.

Es editor colaborador de la revista América, un periódico liberal muy influyente. Ha escrito un libro titulado “Between Heaven and Mirth” sobre la importancia del humor en la religión.

Independientemente de las diferencias, el padre Martin y el señor Varsovia tienen algo en común: personifican la profesionalización en la comunicación del Vaticano.

La importancia de la forma y modos en que se vincula el Papa con sus fieles alrededor del mundo hizo que se buscara a personas vinculadas con los medios para darle un tono distinto a una Secretaría de Comunicación que se la percibía como anticuada.