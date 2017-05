Trump se prepara para legalizar la intolerancia religiosa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para llevar a cabo otra polémica decisión. Mañana firmará una orden ejecutiva llamada “Libertad religiosa”, que según medios estadounidenses que accedieron a los borradores, permitiría a individuos y empresas discriminar a aquellos que apoyen conductas condenadas por la iglesia católica. Es decir: el casamiento entre personas del mismo sexo, el aborto, relaciones sexuales pre-maritales y la identidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales).

El borrador se filtró en enero pasado al semanario The Nation, que publicó un artículo muy crítico: “En caso de aprobarse esta orden ejecutiva, discriminar será permitido cuando se provean servicios sociales, educación o tratamientos médicos. También cuando se busque trabajo o se emplee a alguien”. En consecuencia, los asesores del presidente revisaron el lenguaje del borrador. Una fuente le aseguró al portal politico.com que, a pesar de los cambios, “el lenguaje es muy muy fuerte”.

“Protegeremos la libertad religiosa”, “Seré un defensor de la vida”, “América florecerá mientras nuestras libertades sean respetadas, especialmente nuestra libertad religiosa” son algunas de las frases que Trump pronunció mientras estaba en campaña.

George Takei, un reconocido activista de los derechos de los homosexuales, dijo a través de su cuenta de Twitter: “No se equivoquen: la orden de “Libertad religiosa” que planea Trump es una licencia para discriminar. Una perversión de la 1ra. Enmienda. Vergonzoso”.

Make no mistake: Trump’s planned “Religious Freedom” order is just a License to Discriminate, a perversion of the 1st Amendment. Shameful.

— George Takei (@GeorgeTakei) 3 de mayo de 2017