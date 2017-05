Padre nuestro que estás en las nubes: Francisco tibio con Maduro

Por Flavio Compte Topazio

La palabra del Santo Padre sobre el conflicto y las víctimas de la represión en Venezuela tardó en llegar. Y cuando Francisco finalmente se refirió al tema, el tono fue más laxo de lo esperado.

“Les aseguro que estoy siguiendo con gran preocupación la situación del amado pueblo venezolano frente a los graves problemas que la afligen”, dijo el Pontífice en una misiva enviada a la curia venezolana. “Siento una profunda tristeza por los enfrentamientos y la violencia de estos días, que han causado numerosas muertes y heridos, y que no ayudan a resolver los problemas, sino que causan más sufrimiento y dolor”.

El líder católico pidió a los líderes de la iglesia venezolana que advirtieran contra “cualquier forma de violencia”, agregando que “los serios problemas de Venezuela pueden ser resueltos si existe la voluntad de establecer puentes, dialogar seriamente y cumplir con los acuerdos alcanzados”.

Diálogo

“Hace meses hubo una intervención de la Santa Sede bajo el fuerte pedido de los cuatro presidentes que estaban trabajando como facilitadores, pero la cosa no resultó”, dijo Francisco a bordo del aeronave que lo llevaba de regreso de Egipto a Roma.

Entonces, los ex presidentes Leonel Fernández (Dominicana), Martín Torrijos (Panamá), Ernesto Samper (Colombia), y José Luis Zapatero (España), intentaron las conversaciones entre el gobierno y la oposición. Pero el “cuarto intermedio” sólo benefició a Nicolás Maduro: durmió el referéndum, cumplió los dos años de gobierno evitando que en caso de una destitución se procediera a llamar a elecciones, nombró un nuevo vice y consolidó su posición con el ejército.

Pero Francisco responsabilizó a la oposición por no ponerse de acuerdo: “Todo quedó ahí porque las propuestas no eran aceptadas, se diluían o eran un sí-sí pero no-no. Todo lo que se pueda hacer por Venezuela hay que hacerlo, pero con las garantías necesarias sino jugamos Antón pirulero. Parte de la oposición no quiere esto, y es curioso que la misma oposición está dividida, ¿no?”, dijo el Papa.

El excandidato presidencial y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, criticó las palabras del pontífice: “Escuché unas declaraciones del papa, que habla de que la oposición está dividida, eso no es verdad. Habla como que si unos quisieran dialogar y otros no. Los venezolanos todos queremos dialogar, pero no estamos dispuestos a un diálogo (al estilo de) Zapatero”, dijo en referencia al exmandatario español, a quien la oposición venezolana acusa de haber sido una pieza instrumental para favorecer los intereses del gobierno. “El Papa también es un ser humano y los seres humanos, todos, nos podemos equivocar”, agregó Capriles.

Obispos

La Conferencia Episcopal Venezolana fue llamada a participar el lunes 8 de mayo en una reunión para debatir y preparar el proceso que elegirá a los “representantes del pueblo” en la nueva Constituyente convocada Maduro. Ningún prelado acudió.

Y la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) contestó con un comunicado: “La propuesta presidencial de una Asamblea Constituyente sectorizada es innecesaria y resulta peligrosa para la democracia venezolana. La convocatoria a una asamblea manejada en sus bases y en la elección de sus miembros por el Gobierno, la hace parcial y excluyente”, dijeron los obispos. Y enfatizaron que la Iglesia Católica “rechazó de forma integral, clara y contundente” ese proyecto por ser de naturaleza “autoritaria y no democrática”.

“Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen y eso se lo dicen a un presidente católico, practicante, cristiano, profundamente cristiano, cristiano de Cristo, de las catacumbas, del Cristo de a pie, del Cristo redentor, del Cristo liberador, que con buena fe los llama”, dijo Maduro mientras mostraba una cruz similar a la cruz pectoral que usa el Sumo Pontífice. “¿Qué podemos esperar de una cúpula de la Iglesia católica que se niega a dialogar con un Presidente? Pregunto a los católicos del país. ¿así debe actuar un buen pastor?, ¿así actúa un pastor?”, cuestionó el presidente venezolano.

Críticas

“Yo la califico (la carta del Papa) como de alto desconocimiento de la realidad en Venezuela”, se sumó el padre José Palmar, cura que lleva lleva 27 años al frente de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Maracaibo. Y sostuvo que es lamentable “el mutismo de Francisco sobre la realidad totalitaria, dictatorial y violenta del régimen de Nicolás Maduro“.

“No le dijo nada al régimen, no se expresó sobre el estado de hambruna, muerte y miseria. Yo no soy un obispo jugando para la derecha. Habla un cura de un barrio donde los pobres están todos los días comiendo basura. El domingo hacemos un olla comunitaria para que coman 300 personas y esa es la única comida caliente que tienen en el día”, siguió Palmar, visiblemente enojado, en diálogo con un portal de noticias.