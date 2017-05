Susana elige entre Onur y Maluma para su vuelta a la tele

Por Maximiliano Sardi

El primer programa de Susana (el domingo 11 de junio a las 22hs) tendrá también una presentación como la de Tinelli en la que “estará acompañada por diferentes figuras del ambiente artístico” en un viaje visual que terminará en Turquía, tierras de la novela “El Sultán”, ficción éxito de Telefe.

Halit Ergenç podría ser uno de los invitados fuertes de ese primer programa, y Maluma también está en la lista para el segundo (en oposición a Luis Fonsi y su “Despacito”, confirmados para la apertura de Showmatch, programada para unos días antes de la vuelta de Susana). “La gente hoy adora a los artistas del género latino, están más fuertes que las superstars”, confirma ella.

También están en tratativas para tener a Lionel Messi y Antonella Roccuzzo el domigo posterior a su casamiento en Rosario (la boda del astro del Barcelona y la Selección se pasó al viernes 30 de junio, tres semanas después del arranque del programa de Susana).

“Yo quiero hacer siempre el mismo programa porque es humor, entrevista y juego. Lo que cambia es el juego y las entrevistas. Y como el canal ahora es norteamericano puede venir más gente invitada que antes no se podía por los presupuestos”, resume Susana, que pone ya foco en los detalles de look.

“Dejé los lácteos y las harinas. Ya no me tiento con las galletitas. El único gusto es el dark chocolate de Lind, que dicen que no engorda tanto. Y comer un bocado me pone alegre”. “Hago media hora de cinta todos los días y me ejercito sola con dos pesas de cuatro kilos que compré. El resto es genética, todavía tengo una cola que se el banca”, se ríe Susana a sus 73 años.