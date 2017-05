Susana festeja 30 años con cachet de un millón por programa

Por Maximiliano Sardi

Aunque su nueva faceta de productora teatral con “Sugar” le genere a Susana este año más ingresos que la tele (ya recuperó los 18 millones de pesos que que invirtió junto a Yankelevich), es en su programa, que este año cumple 30 años, donde la diva deposita la líbido.

El amor con Telefe, parecía de todos modos gastado. “Todos los años digo que no voy a volver y al final vuelvo, ¿viste? Es que me convencen… Pero te juro que éste va a ser mi último año en la televisión. No tengo más ganas de pelear”, bajaba Susana el año pasado, cuando arrancaba la temporada.

Las peleas eran mayormente presupuestarias: Giménez tenía que “enojarse” para negociar su contrato; para que cerraran los números con sus coequipers históricos; para que le habilitaran invitados locales (con cachet) e internacionales. Este año se veía fuera de la pantalla del canal de las pelotas, pero se deprimía pensando en la jubilación.

Apenas firmada la compra de Telefe por el grupo Viacom, Pierluigi Gazzolo, director regional de la empresa dueña de CBS, Paramount, Nickelodeon y MTV, se comunicó con la diva para jurarle que era “su fan número 1″, que el grupo la quería a toda costa, y que la tenía en sus planes de expansión latina. Ese mismo fin de semana le envió un ramo gigante de rosas blancas que ella agradeció al aire en su programa. Era el mismo que Susana le reclamaba a Telefe hacía tiempo.

Seducción

Viacom tiene un plan para convertir a Susana en abanderada local -y latina- del grupo. Un negocio con proyección a cinco años que generó inicialmente dudas en Susana. “Vamos viendo año a año”, les dijo Su. Pero el canal se aseguró finalmente un plazo de dos.

“Tenemos contrato para este año y para el 2018 ya firmados con Susana”, cuenta Darío Turovelzky, Director de Contenidos Globales de Viacom Cono Sur (ver recuadro). “Sabe mucho porque trabajó con Gustavo y Tomás (Yankelevich)”, dijo Susana quedando bien con su socio y el ex Director de Contenidos de Telefé, que renunció hace un mes.

“Me gusta porque Susana me dice ‘este chico’… Nos conocemos hace mucho con Susana, mi primer trabajo en televisión fue justamente como su asistente”, se sonríe Turovelzky, ahora jefe de la diva. “Entró en mi producción cuando tenía 17 años”, recuerda ella.

Programa

Fiel a aquel pasado como asistente, el flamante Director de Contenidos de Telefe, le cumplió a Susana sus deseos. Aunque Turovelzky tiene la premisa de hacer altamente rentable la pantalla del canal, fue generoso con las cifras del contrato de su máxima estrella que ganará este año, según desnudan fuentes cercanas a la conductora, una cifra cercana a los cuatro millones de pesos mensuales, casi un millón por programa.

Es el mejor sueldo de un conductor en la televisión, muy por encima de los que gana Marcelo Tinelli con ShowMatch, que este año sufrió por el contrario el ajuste (cada una de las emisiones regulares de ShowMatch costaba en 2016 $1.612.000).

Además, Giménez ocupará un estudio completamente nuevo, en el refaccionado edificio de Telefe en Martínez, donde una réplica del escritorio de Susana se exhibe en la entrada. “Viacom le demostró que es el activo más preciado del canal. No sólo en virtud del rating que la consagró ganadora de 2016, sino como imagen del canal”, dicen en esos mismos pasillos de Telefe, donde la semana pasada el canal presentó sus proyectos 2017 con el relado de la diva. El último en esa lista, el más mediático, es el Susana Giménez 30 años.

“Tenemos a los Midachi, a Gasalla con sus personajes, a Fátima Florez”, se entusiama Turovelzky. “Y habrá muchas sorpresas e invitados especiales”, sigue el directivo de Viacom. Entre las sorpresas a spoilear está un “juego con bebés de entre ocho y doce meses, que competirán por un súper premio”, como adelanta Federico Levrino, productor de Susana, y el sketch con Emilio Disi en “escenarios naturales”: la villa lindera con la calle Pelliza, en las inmediaciones de los estudios Ronda (Martínez) desde donde sale al aire el programa.