Expediente Bonafini: Las cuentas ocultas del escándalo

En NOTICIAS de esta semana:

EXPEDIENTE BONAFINI. La matriz corrupta que apunta a Julio De Vido, el llamado de Cristina Fernández de Kirchner a Hebe de Bonafini y el “efecto María Julia”. Las escenas de violencia explícita entre Sergio Schoklender y los K.

Caso Scioli / ABORTO: LA MORAL HIPÓCRITA. El ex gobernador y ex candidato a Presidente se opuso públicamente a la legalización del aborto pero su expareja afirma que le pidió que se hiciera uno. Síntoma de la sociedad del “haz lo que yo digo, no lo que yo hago”.

ECONOMIA DE TEMER. Cómo complica nuestra país la crisis desatada en Brasil tras el nuevo capítulo de corrupción en el Lava Jato que incluye al actual presidente del socio argentino en el Mercosur.

ArteBA. Obras de 350 artistas de 20 países de América latina, Estados Unidos, Europa y Japón. Guía inteligente para recorrer la muestra.

Además:

Ciberataques. El titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, explicó las causas de la vulnerabilidad en la Argentina.

Vivir sin consumir. El “minimalismo” tiene cada vez más adeptos. Según ellos, reducir las compras ayuda al planeta y al alma. ¿Filosofía o moda?