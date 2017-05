Esposas de peronistas vetan a Scioli: “A La Ñata no vas más”

Por Carlos Claá

No es un buen momento para el ex gobernador Daniel Osvaldo Scioli. El escándalo en el que se vio envuelto con su ex novia Gisela Berger lo tiene a mal traer. No tanto por lo que dicen las encuestas (los consultores creen que bajará, pero seguirá siendo el peronista que mejor mida, exceptuando a Cristina Kirchner), sino porque sus problemas amorosos significan una carta que se guardan los otros aspirantes a liderar la lista, para el momento en que haya que definir: “¿qué pasaría si le explota otro problema de este estilo en la campaña? Nos hunde a todos”, dice uno de los interesados.

Pero Scioli tiene que lidiar con otros inconvenientes, mientras tanto. En su casa de La Ñata hay un amplísimo quincho repleto de fotos, boletas electorales y objetos que repasan diferentes momentos de su vida: un museo personal. Conviven, además, algunos de los muñecos de cera que están por toda la propiedad. Gente que Scioli admira, como Perón, Evita, Messi y los Pimpinela.

Esa edificación es el espacio de la rosca, donde Scioli arma su estrategia electoral.

Pero la desdicha también ha alcanzado a “su lugar en el mundo”. Así lo revela una fuente del peronismo: “Con todo lo que pasó, muchas mujeres de políticos le prohibieron a sus maridos que vuelvan a pisar La Ñata”.

El búnker del ex gobernador también ha caído en desgracia.