Gustavo Arce: “A Mauricio Macri no lo veo bien vestido”

Un consagrado empresario industrial de Estados Unidos, Andrew Carnegie, considerado como el segundo hombre más rico de la historia, solía decir que había alcanzado el éxito por rodearse de gente mucho más inteligente que él. Ese mismo pensamiento es el que dice tomar Gustavo Arce, creador de la firma “Agustino”. “Creo que un 50% de lo que me hizo crecer fuerte es el factor humano, tanto la gente que me enseñó, como los colaboradores que tengo y están siempre a mi lado”, dice el diseñador cordobés. Empezó hace 20 años en el rubro de la indumentaria y llegó a vestir celebrities de la talla de Mick Jagger y Marcelo Tinelli; hoy dice que asesoraría al Presidente en materia de vestuario. Pero su comienzo no fue fácil: arrancó vendiendo cinco camperas de cuero.

“Había llegado al mes de septiembre –cuando antes las estaciones estaban bien marcadas– y dije: ¿Ahora qué hago hasta marzo? Entonces empecé a fabricar marroquinería: hice billeteras y cinturones”, relata. A partir de ahí, su marca tomó tal magnitud que hoy está presente en 14 provincias del país con más de 40 locales –entre propios o por medio de franquicias–, y está a punto de lanzarse al mercado internacional.

Noticias: ¿Cómo fueron esos comienzos?

Gustavo Arce: Con los recursos que tenía empecé de a poco con ropa de cuero, unas cinco camperas. Después conocí a unos productores de Ideas del Sur. Estoy hablando de hace unos 15 años, y me invitaron al programa de Marcelo Tinelli. Ahí me presentaron a su vestuarista, María Vilariño, quien me propuso hacerle un saco de colores a Marcelo. Me pasó uno de él y me dijo cómo le gustaba la ropa. Ahí empecé a hacerle los primeros sacos. Y me apasionaba cómo se vestía; él es un tipo muy elegante, muy conocedor de la moda. Por eso, cuando lo vi con mi primer saco puesto se me puso la piel de gallina. Ahí comencé a fabricar ropa de tela.

Noticias: ¿A qué otras celebridades vistió?

Arce: A Sebastián Verón, que es amigo de la casa, a Pollo Vignolo, Luciano Castro y al Chino Maidana. Además de Jorge Rial, que le dio una muy buena difusión a la marca. Fue muy generoso conmigo.

Noticias: Usted fue socio de Jorge Rial. ¿Qué pasó que se disolvió la sociedad?

Arce: Tuvo un local conmigo, después se desvincula por diferentes actividades de él, igual yo lo seguí vistiendo. Nunca fui amigo, pero he tenido buena relación. A lo mejor él dice que yo no estoy más con la marca, aunque él se sigue vistiendo con ella. Pero él estuvo siempre presente con Agustino.

Noticias: También le hizo un outfit a Mick Jagger. ¿Cómo fue eso?

Arce: Quería un vestuario distinto y que sea de Argentina. Entonces, su equipo se puso en contacto conmigo. Pero fueron dos guardelspaldas los que vinieron a elegir la ropa. Entraron, vieron los géneros y le diseñamos un outfit de show en el atelier que tenemos en el local de avenida Santa Fe. Tengo todas las maquinarias para hacer un vestuario en un día. Fue muy emocionante saber qué era para él. Trabajamos contrareloj y después tomamos conciencia y dije: wow, mirá lo que estoy haciendo.

Noticias: ¿Cuál es el famoso más difícil para vestir?

Arce: Marcelo Tinelli, porque conoce mucho, él tiene estilo, conoce de ropa, de géneros y telas, es una persona que viajó por el mundo, y es evidente que uno no puede decirle algo que no corresponda porque se da cuenta. Igual vestir a los famosos no es sencillo y para ellos tampoco es fácil que las marcas lo vistan porque no hay muchas opciones acá para vestir a un hombre

Noticias: ¿Por qué no es sencillo?

Arce: El tema del vestuario es muy difícil. Al ser tan difícil, nosotros no podemos vestir más de 5 o 6 personas por año. Y por ahí a veces hay periodistas o conductores que se ofenden un poco. No tenemos la capacidad de producción por año y no podemos ofrecerle el servicio que no se puede cumplir.

Noticias: ¿Quién de los famosos necesita un cambio de look?

Arce: Sinceramente hay muchos que se descuidan en el tema, porque el personaje los come tanto que se olvidan de su propia imagen. Un actor, un conductor o un periodista mal vestido o mal alineado, automáticamente enciende la critica de la gente, porque ellos tienen seguidores y éstos los quieren ver bien. En cambio, si lo hace bien, es muy alabado. No quiero nombrar a nadie puntual porque despúes se enojan.

Noticias: ¿Le gusta cómo se viste Mauricio Macri?

Arce: No me gusta, porque ha usado los outfit sin corbata. Ha sido una persona que, apesar de la edad, es demasiado clasica, y considero que un Presidente se debe vestir de una manera elegante, y no lo veo bien vestido. Debería tener una asesor de vestuario. Como lo deberían tener muchos políticos cuando se exponen de manera permanente. Lo asesoraría a Macri.

Noticias: Juliana Awada acaparó la atención de los medios internacionales por su look. ¿Usted cómo la ve?

Arce: Es una de las personas que mejor se está vistiendo en el país. A pesar de que recurra mucho a los jeans, pero ella sabe en qué momento usarlos. Compra mucha ropa de afuera, aunque la gente no lo nota. Pero está muy bien asesorada.

Noticias: ¿Cómo le parece que se vestía Crisitna Kirchner?

Arce: Se vestía bien, pero también gastaba mucho. Había un exceso en ostentación, usaba una cartera de 30.000 dólares, y acá la podía haber encontrado en 600. Ya que le hacía propaganda a la mano de obra argentina, podría haberse vestido con muy buenas marca de acá.

Noticias: Las mujeres de este Gobierno, sin embargo, y siguiendo el ejemplo de Awada son más auteras. ¿Pero tienen su visto bueno?

Arce: A María Eugenia Vidal le hace falta un cambio. Sabiendo que es una mujer joven, que está transitando una carrera importante en el mundo de la politica y que es importante que ella se distinga, tiene que modernizarse.

Noticias: Pero hace poco usó un vestido rojo en un acto, y fue bastante comentado por ser algo “arriesgado”…

Arce: Eso seguro se lo dijo alguien. Y de lo tan clasico que se venía viendo ya pasa a lo demagógico. Quieren ser tan conservadores, tan austeros,para que la gente no tenga una opinión adversa sobre su imagen, y no saben que la gente le da importancia a eso. Hay que ser ciudadoso a la hora de vestirse. Y con la mano de obra Argentina se pueden hacer muchas cosas para que una persona quede bien lookeada.

Noticias: ¿Vistió a muchos políticos?

Arce: Le mandé un par de trajes a Sergio Massa. Despúes a Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba. Él pasó por un cambio de look. Era muy conservador. Luego, Martín Insaurralde y Horacio Rodriguez Larreta compran en mis locales.

Noticias: ¿Y a quiénes le gustaría vestir?

Arce: No sé, por ahí lo vestiría a Jorge Lanata porque es coqueto. Quiero llegar a vestir gente que se sienta a gusto con la marca. Igual siempre trato de adaptarme a la persona, a su edad, lo que hace.

Noticias: ¿Quién le presta más atención al outfit: el hombre o la mujer?

Arce: En los hombres antes existía el metrosexual, ahora nació el vetrosexual. Es un hombre que se cuida desde adentro hacia afuera: va a un esteticista, se tatúa, se rotoca el rostro, trata de cuidarse en el gimnasio a través de diferentes disciplinas, cambia la alimentación y lógicamente que todo eso influye en la parte del vestuario. Y por eso hoy una persona de 50 años parece de 40. La mujer, en cambio, tiene una elegancia natural.

Ese estilo que Arce describe sobre la mujer fue el que lo llevó hace dos años a comenzar un nuevo emprendimiento dedicado al género femenino. Así nació “Florenzia”, su línea de indumentaria inspirada en su hija.

Noticias: ¿Cómo surge esta línea para la mujer?

Arce: Se lo debía a mi hija Florencia (11). La marca Agustino es por el nombre de mi hijo (21), y ella me reclamó poner su nombre en una marca. Entonces dije: “bueno, me voy a inspirar y vamos a hacer algo para la mujer” (risas).

Noticias: ¿De dónde surge la inspiración de un diseñador?

Arce: De todos lados. Yo aprendo mucho de la gente. Córdoba también es mi lugar de inspiración, las sierras. También lo es viajar, ver vidrieras. Me inspira el diálogo de la gente de la moda. Yo creo que uno es un autodidacta, observa y se inspira. Por eso siempre hay que trabajar con la mente abierta.

Noticias: ¿Qué referentes de la moda lo influenciaron?

Arce: El creador de Gucci, Tom Ford. Hay varios creativos. Antony Morato o Roberto Cavalli, pero sólo las cosas que no son tan extravagantes porque acá no se venden. De ellos me inspira el estilo, el corte, la combinación que hacen.

Noticias: ¿Recuerda alguna anécdota de trabajo?

Arce: Sí, con el Chino Maidana. Su manager me contactó para que lo vista, y viajé a Las Vegas con ellos. Subí al ring en la pelea de Mayweather, la última que hizo el Chino antes de retirarse. Ingresé con él porque me lo pidió, y leer mi marca en su ropa fue algo increíble. También gracias a eso, pude expandir la marca al mundo. Ahí tuve la emoción más fuerte de mi vida en cuanto a la moda.

Noticias: ¿Cuál es el secreto para triunfar con un emprendimiento?

Arce: El gran secreto fue rodearme con personas mejores que yo. Conseguí gente que venía de trabajar con otras marcas y conoce muy bien el idioma. Hemos hecho los mejores desfiles de Sudamérica. Después supe penetrar con diferentes personalidades de la moda en el exterior y eso me abrió la mente para saber por qué lado ir. El secreto es ir con mucha prudencia, analizar el negocio y tomar decisiones en tiempo y forma para aprovechar las oportunidades. Es importante no marearse en este mundo sino uno cae en la falta de producción o de buen gusto.

Noticias: ¿Por qué cree que la gente busca vestirse con su marca?

Arce: Creo que porque hay un sinónimo de distinción, con la diferencia de que buscamos que la persona se sienta cómoda y juvenil. Y queda con tal elegancia que hace que la gente cuando la vea, le diga: ¡Qué bien vestido que estás! (Risas).

Roxana Mariani

@roxsmariani