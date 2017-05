La La Land

Por Leonardo D’Espósito

★★★ No ganó el Oscar que todo el mundo le anunciaba y eso derivó en gaffe histórica. Quizás no lo mereciera. Pero tiene cierta originalidad (no hay musicales así, ni se usa el artificio con tanta conciencia en el cine de hoy) y los protagonistas, especialmente Emma Stone (ella sí se llevó la estatuilla, recordemos) hacen que todo sea agradable y visible. Para los cinéfilos, buen motivo de polémicas (y con razón).