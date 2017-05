Noticias lo adelantó: Tinelli “no descarta” ser presidente

Por Fiorella Lotti

Invitada al Diario de Mariana, Guillermina Valdes fue consultada por las aspiraciones políticas de su pareja, a raíz de un comentario que habría hecho Moria Casán: “¿Te gustaría ser primera dama? Porque Moria dijo acá que Marcelo Tinelli le contó que quería ser presidente“. A lo que ella respondió con una sonrisa: “Yo siento que él no lo descarta, no voy a decir eso porque es una frase que no escuché de él, pero no lo descarta. Yo tampoco descarto irme a la India con Mariana, irnos un mes, tomarnos unos daiquiris…”. Ante la aseveración de Mercedes Ninci de que Tinelli arrasaría en las elecciones, Guillermina arremetió: “Puede ser, pero las cosas suceden cuando uno pone energía, intención y no veo que hoy sea ni el momento ni en lugar de él“.

En enero de este año, NOTICIAS publicó una nota sobre los deseos de sumarse a la política del conductor, teniendo en cuenta que el fútbol fue el escalón previo a la incursión en la política de Macri, podría serlo también para Tinelli. No por nada, a principio de año había demostrado que volcaría todas sus fuerzas en el fútbol. “Voy a postularme como presidente de AFA”, aseguró una y otra vez el conductor, meses antes de la llegada de Tapia al poder, cuando Marcelo se vio forzado a una retirada estratégica, incluso tomando licencia en el club de sus amores por temas de salud.

Luego de varios intentos fallidos de incursionar en la política, primero en a través de Fútbol para Todos durante el kirchnerismo, y luego con el macrismo, en la Superliga, Tinelli comenzó el 2017 con llamadas de políticos que, de cara a un año electoral, soñaban con sumarlo a sus filas.

La buena relación entre Macri y Tinelli se tensó cuando el Gobierno decidió dejar de sostener económicamente al fútbol. A Marcelo no le molestó la decisión, sino la idea de cortar el dinero destinado a los clubes de un día para el otro. Además, el gobierno no apoyó a Tinelli en la AFA porque temía agrandar la figura del conductor. Desde el oficialismo se sinceraron: “Más allá de los roces que tuvo con el Presidente, lo más importante era el miedo a que se hiciera con más poder un tipo que ya lo tiene. Si llegaba a la AFA hubiera sido un peligro”.

A partir de ese momento, decidió apostar todas sus fichas a ShowMatch y pidió quitarle cualquier carga política que pueda malinterpretarse. Traicionado por el poder, el conductor prepara un año de transición, pero, a pesar de todo, el conductor no descarta la posibilidad de dar el salto a la política antes del 2019. Quizá aceptando alguna de las tantas ofertas que le vienen haciendo desde fines del 2016. Principamente, del peronismo no kircnerista y del massismo.