La UIA se enteró por NOTICIAS de que Macri benefició a China

Por Alejandro Rebossio

El presidente Mauricio Macri permaneció en China cuatro días hasta el 18 de mayo. Al día siguiente, en el quinto párrafo de una resolución de la Secretaría de Comercio de su gobierno se reconoció de hecho que el gigante asiático dejaba de ser considerado una economía de transición y pasaba a ser reconocida de mercado, con lo cual se torna más difícil aplicarle barreras antidumping (el dumping es una forma de competencia desleal que consiste en vender productos por debajo del costo) a sus productos. Pero en la Unión Industrial Argentina (UIA) recién se enteraron de la medida porque el 23 de mayo la publicó NOTICIAS. Así lo admitía este martes el presidente saliente de la entidad, Adrián Kaufmann Brea, ejecutivo de Arcor, en el acto en el que entregó el poder a Miguel Acevedo, de la familia propietaria de Aceitera General Deheza (AGD), fabricante de marcas como Natura, Mazola, Cada Día y Mayoliva.

Tanto Kaufmann como Acevedo mantienen buenos lazos con el Gobierno, pero no dejaron de mencionar en sus discursos de hoy su “preocupación” por el reconocimiento de China como economía de mercado. Representan al sector alimenticio, que no está a la defensiva con el país asiático sino que busca conquistarlo, pero también deben contener los reclamos de las industrias más proteccionistas. Por eso el nuevo presidente de la UIA dijo que China no era una economía de mercado y citó el ejemplo de Estados Unidos y la Unión Europea, que decidieron seguir considerándola de transición para continuar aplicándole antidumpings sin inconvenientes. Washington, incluso en tiempos de Barack Obama, antes de los de Donald Trump, y Bruselas incumplieron así el compromiso dentro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de admitir a China a economía de mercado a fines de 2016. La Argentina, en cambio, se ciñó a lo prometido. En la Cancillería sostienen que de ahora en más siempre se aplicará el reconocimiento de economía de mercado a la hora de evaluar si hay dumping chino, pero en el Ministerio de Producción intentaron tranquilizar a los industriales señalando que en cada caso usarán un criterio distinto. Eso sí, a la fabricante de sanitarios Ferrum le tocó el 19 de mayo el nuevo parámetro y en la UIA esperan a ver qué sucederá en los próximos dumpings. En la entidad venían aguardando desde enero pasado que se iniciara la primera investigación después de vencido el plazo en la OMC que mantenía a China bajo reglas de comercio distintas a los demás países. Y esa primera medida tardó cinco meses, y ocurrió justo después del viaje de Macri a Beijing y Shanghai. Ningún funcionario se las anticipó.

Acevedo no solo se refirió a China. También dijo que la recuperación económica está siendo “amarreta”. De hecho, la economía creció apenas el 0,1% en el primer trimestre del año, con caída de la actividad manufacturera. Frente a las acusaciones habituales de que los industriales suelen reclamar devaluaciones para tornarse más competitivos, el nuevo jefe fabril dijo que lo que espera es que baje la inflación. Si los bienes y servicios se encarecieran menos que el dólar, no perderían competitividad en los mercados interno y externo frente a la competencia extranjera. En cambio, las depreciaciones del peso también traen inflación.

Mientras en la sede la UIA, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, se escuchaban quejas esta tarde, en el hotel Alvear aún resonaban los elogios de empresarios a Macri. Ocurrieron en el almuerzo que el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) le organizó a la gobernadora Mauría Eugenia Vidal. El presidente del CICyP, Adrián Werthein, destacó que la mayoría de sus colegas presentes apoyaban al jefe de Estado y le dedicó un video a la gobernadora sobre su trayectora y que cerraba con su imagen y la frase de la ‘Aurora’ “audaz se eleva”. Werthein, con inversiones en agro, té, mate, seguros, gas y telecomunicaciones, recordó los bolsos revoleados por el ex secretario de Obras Públicas José López y los “agravios” kirchneristas al campo, pero aclaró que el gradualismo, al que el Gobierno apela en el ajuste de la economía, también es adoptado por los empresarios a la hora de invertir. De todos modos, Vidal les pidió inversiones y admitió que hay bonaerenses sin empleo, en un discurso en el que contó que algunas noches visita por sorpresa las guardias de los hospitales para controlar cómo atienden.