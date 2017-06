Apasionadas cartas de amor de Milagro Sala desde la cárcel

Milagro Sala cumple 500 días detenida en el penal de Alto Comedero, San Salvador de Jujuy, mientras espera por una definición de la Corte Suprema. La Revista Anfibia publicó los textos que líder de la Tupac Amaru escribe desde la cárcel: cartas de amor, poemas y capítulos de un futuro libro que sus compañeros y visitas le llevan a Raúl Noro, su marido.

“Vos tenés que tener una respuesta, querido amor. Porque quien te escribe no tiene ningún camino que la muerte para poder liberarme, ya pasaron casi ocho meses de mi prisión y no veo ninguna lucecita de esperanza, mi vida”.

Noro también estuvo detenido durante cuatro meses, el año pasado, en el marco de la causa que investiga el fraude a la administración pública en la construcción de viviendas.

La referente de la agrupación Tupac Amaru le envía textos románticos en hojas tamaño oficio que los compañeros que hacen de mensajeros doblan en cuadraditos para sacar del penal:

Te amo mi vida Raúl

Hola Raúl como estás mi vida

Bueno yo estoy contenta con todos lo que estás pasando en estos días y también por lo que te vi y me puso muy feliz porque pude acariciarte, besarte y sentir tu aroma. Pude tocar tu piel mi vida y eso me puso bien, muy bien mi amor.

Siento que cada día que pasa me gustaría estar más cerca tuyo mi amor, por todo lo que sos y me brindas seguridad, caricias, cuantas veces lo necesito lo hiciste mi vida te amo con toda mi vida y te entrego mi corazón que es todo tuyo mi vida, mi cielito querido.

Te pido mi vida que sigan haciendo con tus compañeros las ceremonias más fuertes para poder despegar del el penal vos y los compañeros y quien te escribe mi vida.

Hablé con el Coco y me comento todas las actividades por mi libertad estaba muy emocionado por la resolución de la ONU me dijo que va a hacer todo lo posible para sacarme de la carcel mi vida asi que estoy contenta por todo lo que esta pasando.

Bueno me despido hasta la proxima carta a lo mejor me vaya a la casa te amo mi vida.

Te amo

Te deceo

Te quiero

Te necesito mi amor

Tu mujer Milagro Sala de Noro

Por qué tengo que pagar

En otras ocasiones las cartas son más reflexivas y hasta de tinte político. Sala cuenta cómo es su cotidianeidad en la prisión y se manifiesta cansada.

“Querido Raúl Cómo estás mi amor yo sigo preguntándome por qué tengo que pagar deuda de nuestros antepasados errores que no he cometido (…) Te acordás que yo una vez te dije que no quería que me pase como el “Che Guevara” o ni lo que le pasó a Tupac Amaru que los mataron que yo no quería terminar así, te acordás que esto te lo dije hace un año”.

“Cómo me gustaría dormirme y despertarme en el mundo donde pertenezco, en ese lugar bonito donde no hay maldad y donde el aroma es puro y sano (…) Siento que aquí en este mundo no tengo nada que hacer, creo que ya cumplí con lo que tenía que hacer, esa misión que me mandaron los antepasados.(…) ¿Por favor amor me ayudas espiritualmente para ir a mi mundo hermoso de donde pertenezco? Te lo pido por favor amor ayudame, te lo ruego, mi vida. Ya no aguanto más estar en este mundo donde no pertenezco”.

“Te cuento que no la estoy pasando nada bien con este nuevo director hay mucho atropello hacia las internas y a quien te escribe. Me llega la desesperación de irme o irme no aguanto más toda esta mierda que me pasa me siento sola desprotegida que cualquier estúpido te basurea y que lo único que tenemos que hacer es agachar la cabeza y decir si a todo (…) Raúl querido te pido disculpas por cualquier cosa que yo pueda hacer con mi vida perdoname por favor mi amor. Quiero que entiendas que ya no aguanto más de todo lo que me pasa. Ya estoy cansada no tengo ganas de vivir más no le hallo sentido a la vida, me siento muy golpeada, muy lastimada anímicamente”.

A principios de mes, Sala había recibido un fuerte respaldo del papa Francisco, quien le envió una carta en la cual le manifiesta que la acompaña en el momento que está atravesando y le expresa su deseo de que “todo se resuelva bien y pronto”.

El gesto de Bergoglio en apoyo a la dirigente social detenida desde hace 500 días se suma a los pronunciamientos en reclamo de su liberación que realizaron distintos organismos internacionales dedicados a la protección de los derechos humanos.