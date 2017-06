El error de tipeo de Trump que hizo estallar las redes

El “tuitero en jefe” de Estados Unidos lo hizo de nuevo. En su usual catarsis de medianoche, logró convertirse en trending topic mundial gracias a un error de tipeo: #covefefe. Algo que en Argentina recuerda al #Obvñzfhnhxds del Hermes Binner exgobernador socialista de Santa Fe Hermes Binner, quien fue pionero en esta novedosa técnica de marketing en 2013. A pesar de argumentar que el error sucedió al marcarse el celular en el bolsillo, las burlas de famosos e inclusive políticos no tardaron en llegar.

Dos horas después de su publicación, Trump decidió borrar el posteo, que ya llevaba más de 70 mil retuits. “A pesar de la constante prensa negativa covfefe”, es lo que dice el mensaje. La palabra covfefe se refiere a “coverage”, que significa cobertura en español.

Un par de horas después, Trump lanzó otro tuit bromeando sobre el anterior:

Luego, publicó un tuit que decía: “¿Quién puede descifrar el verdadero sentido de “covfefe”? Disfrútenlo”.

Who can figure out the true meaning of “covfefe” ??? Enjoy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2017