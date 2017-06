Polémico nombramiento del concuñado de Máximo Kirchner como juez

Por Roxana Mariani

Mientras ayer la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se hacía presente en la Casa Rosada para alcanzar un acuerdo con el Gobierno nacional a fin de obtener una ayuda financiera para su provincia, la Asociación de Abogados de Río Gallegos difundía un comunicado en repudio del reciente nombramiento del nuevo juez Marcelo Bersanelli.

La designación, que se llevó a cabo el miércoles en la Legislatura y que obtuvo la aprobación del bloque del Frente Para la Victoria, se realizó sin la presencia de representantes de esa Asociación de letrados, quienes pretendían oponerse a la elección. Bersanelli, marido de la hermana de Rocío García, está sospechado de corrupción.

“Cierran la Legislatura para los ciudadanos, deshonrando el mandato conferido por el voto. Nuestra Asociación existe desde antes que algunos de estos diputados nacieran. Declaman que la Patria es el otro pero se considera enemigo a la disidencia, al que expresa una opinión diversa”, expresa el documento que la Asociación de Abogados, una de las entidades más representativa del sector, publicó inmediatamente en su web. Ellos fueron quienes hicieron entrega de una nota para que diputados de la oposición pudieran leerla antes que se lleve a cabo la votación, pero no fue escuchada.

“En el recinto el Frente Para la Victoria ha bloqueado hasta la lectura de notas y se procedió a la votación como si nada”, detalla un diputado de la oposición que estuvo presente.

De esta manera, Bersanelli alcanzó el cargo de juez de primera instancia Nº1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Río Gallegos sin mayores dificultades, apesar de tener una denuncia en su contra presentada en el Tribunal de Cuentas por una presunta malversación de 40 millones de pesos durante 2016 en la órbita del Ministerio de Salud, lugar donde se desempeñó como subsecretario.

“Tanto la Asociación de Abogados como el gremio Judicial pidieron que no se de curso al nombramiento, que no se vote a Barsanelli y que vuelva a comisiones hasta tanto se determine su llamado a indagatoria por la causa penal que tiene, pero no fueron escuchados”, señaló a NOTICIAS Roxana Reyes, diputada de Santa Cruz por Cambiemos.

Currículum polémico

Marcelo Bersanelli está casado con la Candela García, hermana de la esposa de Máximo Kirchner. Y aunque es muy conocido en Santa Cruz, su nombre empezó recién a resonar en Buenos Aires cuando acompañó a Cristina Kirchner a cumplir el trámite judicial donde registró sus huellas digitales. Fue el día en que la ex Presidenta decidió filmar el minuto a minuto de su presencia en el juzgado federal y en esa grabación se lo puede ver escoltádandola a cada paso.

Entretanto, quienes conocer los pormenores de la Justicia de Santa Cruz afirman que “Bersanelli no tiene la experiencia para ese cargo, ni siquiera en el área judicial. Él siempre estuvo al amparo de la familia Kirchner”. Y son ellos mismos quienes sentencian que lamentablemente “en la provincia hace rato que no existe la justicia independiente”.