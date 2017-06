Un ex CEO que filtró datos sería el próximo vicecanciller

La renuncia, aduciendo motivos personales, de la canciller Susana Malcorra, que será reemplazada a partir del 12 de este mes por el diplomático Jorge Faurie, no es el único movimiento que se producirá en la cancillería en las próximas semanas.

El vicecanciller Pedro Villagra Delgado, diplomático de carrera, dejará su lugar y ocuparía su espacio Horacio Reyser Travers, actual secretario de relaciones económicas internacionales.

Ingeniero Industrial de profesión, Reyser Travers es una figura del riñón macrista. Ex CEO del fondo de inversiones Southern Cross, que es el más importante en ese rubro en latinoamérica. Está denunciado en la justicia por los delitos de estafa y administración fraudulenta por haber filtrado información sensible del Estado argentino a empresas qataríes y al el ex tenista Gastón Gaudio en el marco de la firma del tratado comercial con Qatar. En ese momento Reyser Travers era asesor del presidente Macri con rango de subsecretario en inversiones extranjeras. Una investigación exclusiva de Perfil.com demostró que información de Estado confidencial fue a parar a manos de lobbystas privados cuando se negociaba el memorándum con los árabes.

El designado como nuevo canciller también tuvo su paso por tribunales. Faurie fue denunciado por la Oficina Anticorrupción en el año 2002 por el delito de omisión maliciosa, por haber omitido en su declaración jurada una sociedad que tenía con el emblemático secretario privado del ex presidente Carlos Menem, Ramón Hernández. Aunque Faurie fue sobreseído y la causa archivada. Está a cargo la juez federal María Servini y podría proceder a su desarchivo a fin de que se amplíe toda información necesaria relativa a ese expediente.