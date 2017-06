Un gurú de la física cuántica suelto en Desarrollo Social

Por Nadia Dragneff

“Ser o no ser”, esa es la cuestión. Desde la subsecretaria de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible del Ministerio presidido por Carolina Stanley, se divulga para estos días, un curso de “sabiduría emocional” a cargo de Patricio Villalonga, economista devenido en “especialista en enseñanzas centradas en el Ser”.

Dedicado a brindar talleres motivacionales para el sector privado y a cargo del área de finanzas del Grupo Macri, entre 1984 y 1989, Villalonga fue convocado en el marco del programa “Administración Pública Socialmente Responsable”.

En el curso “Sabiduría Emocional Operativa”, destinado a empleados del Ministerio, se expondrán temas vinculados a “las nuevas maneras más benignas de intervenir en la realidad”, “la física cuántica” y “el costo de rechazar emociones”, entre otros.

En diálogo con NOTICIAS, Villalonga afirma que fue convocado por su trayectoria y, al ser consultado por su caché, aseguró no cobrar remuneración por esta tarea.

Ante la pregunta sobre la real importancia de la charla, sostiene que el aporte es “dejar al descubierto círculos viciosos internos y externos que todos tenemos y habitualmente no vemos” señala. Y agrega que la propuesta supone “llegar a un estado de no conflicto, no resistencia, no negatividad para tener una nueva manera de relacionarnos”.

De tal palo. La formación de “mística cuántica”, Villalonga la adquiere de Amit Goswamy, físico hindú especializado en ciencia y espiritualidad, convocado en marzo de este año por la Dirección de Cultura y Educación bonaerense para brindar capacitaciones docentes. Este referente fue criticado por miembros de la Asociación Física Argentina en un artículo, por considerarlo un predicador que utiliza sus conocimientos como autoayuda, están desprovistos de todo rigor científico y que nada tienen que ver con la física cuántica.

¿Inyección espiritual para volver al Estado más dócil?