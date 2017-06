Ottavis después del Bailando: “Me sabía toda la coreo”

Por Pablo Berisso

“Me molestó que Listorti (José María) dijera en ‘Este es el Show’ ‘¿A ustedes les parece que un político así nos representa bien?’. Yo soy político y camino la calle todos los días. El día del ensayo que dicen que falté, que no es verdad, presenté cuatro proyectos de ley en la cámara bonaerense. Me gustaría que me digan la verdad sobre por qué me sacaron. No estarían siendo sinceros”, aseguró a NOTICIAS el diputado bonaerense José Ottavis, el hombre que se convirtió en el primer concursante del “Bailando” que fue echado horas antes de debutar en la pista. ¿El motivo que dieron desde Ideas del Sur? Había faltado a los ensayos.

Ottavis recibió a NOTICIAS y confesó las dudas que le causaron las justificaciones que se dieron sobre su salida del concurso. Si bien admitió que había tenido una recaída con las drogas hacía unos meses, ahora asegura que está “limpio”. “Al final, ¿soy la única persona que tuvo problemas de adicciones? Soy el único que reconoció haber robado. Y el único que terminó siendo echado del Bailando”, sentenció el diputado kirchnerista, mientras su equipo grababa todo para luego subirlo al reality que él tiene en Youtube.

Un personaje

Eran las 12 cuando sonó el timbre de la oficina que el diputado tiene en el barrio porteño de San Telmo. “Ayuda”, gritó Ottavis desde la puerta de entrada. Segundos más tardes, apareció con una enorme valija. “Este es el bolso de López”, bromeó, recordando al ex secretario de Obras Públicas kirchnerista, detenido por intentar esconder bolsos con casi 9 millones de dólares en un convento. “No che… plata no hay acá”, ironizó mientras revolvía la enorme cantidad de papeles sueltos que cargaba. Sacó una virgen, un santo y un enorme libro de tapa dura. Puso todo sobre la mesa y se sentó.

De un segundo al otro, la sala de reuniones del diputado se llenó de gente. Presenciando la nota estaba la vocera de Ottavis y su nueva secretaria, Bianca Lovenitti (21), una joven bailarina que conoció el año pasado en la revista de Moria Casán “Plumas en la Noche”, donde él también actuaba. “¿Vieron? Al final mi secretaria no era tan hot. Mirala, está toda tapada”, bromeó él. “Es verdad”, asintió la joven entre risas. Para completar el staff, había un camarógrafo y un sonidista, quienes registraban cada momento de la charla para convertirla luego en uno de los tantos capítulos del reality Ottavis.

Noticias: En Ideas dicen que no iba a los ensayos.

José Ottavis: No es así. Falté solo a tres y el día que dicen que no fui al piso, que habíamos quedado a las 19.30 y no a las 14 como dijeron, yo estaba presentando cuatro proyectos de ley. Por teléfono me dijeron que no sabían de mi situación personal (un juicio con su ex mujer por denuncias de violencia de género) y que no querían meter la problemática en el programa. Para mí, no me dijeron toda la verdad.

Noticias: Se especuló también con una recaída en la droga.

Ottavis: Varias cosas plantearon. Lo de la recaída es mentira. Hay un modo de vivir que es usar las palabras para lastimar o ayudar. Hoy nos acostumbraron a consumir una televisión en la que las palabras que usan son las que lastiman. Creo que yo fue víctima de eso. La adicción es una enfermedad triste, cuesta todos los días no drogarse. Yo hoy, hasta ahora, no me drogué. Es una lucha de todos los días.

Noticias: ¿Cuándo fue la última recaída que tuvo?

Ottavis: Hace un par de meses. Venía re bien y un día dije: “Que bien estoy” y caí. Hoy, por suerte, me siento bien y no estoy consumiendo. Ahora, ¿en el “Bailando” soy el único que tuvo un problema con la droga? ¿Por qué, si soy un buen diputado, la necesidad de decir que trabajo mal? Eso me molestó.

El diputado se refirió a las palabras que utilizó José María Listorti, el conductor de “Este es el Show”, para informar que Ottavis había sido eliminado del “Bailando”, una decisión de la que se enteró el diputado cuando, luego del programa, lo llamaron los productores de Tinelli, Federico Hoppe y Pablo “Chato” Prada. “Mi trabajo me ocupa entre las 10 y las 19. Fuera de ese horario, ensayo todos los días. La producción lo sabía. Que me traten de irresponsable me jodió, porque cuando uno hace política de manera seria y comprometida la agenda te la marca el día a día. Yo soy un representante del pueblo y prioricé eso”, se justificó.

“Me sé toda la coreografía”, afirmó el diputado. Para demostrarlo, se paró, abrió un enorme cuaderno que había sacado de la valija y comenzó a buscar en él. “Mirá, acá está –dijo señalando unos dibujos–. Estos son mis bracitos y cada paso de la coreo, la que terminaba con Barby Silenzi (su compañera de baile) saltando a mis brazos –relató mientras emulaba la posición de baile–. ¿Viste? La sé de memoria”, afirmó.

Ni bien surgió la noticia de su desvinculación, Silenzi fue muy dura con el diputado y lo acusó de ser el responsable de haberla dejado sin trabajo. “Barby no se va a quedar sin trabajo. Seguramente vaya a bailar con alguien. Yo hablé con ella y le dije que cuente conmigo para lo que necesite. Igualmente, tengo esperanzas de que me llamen. Tengo unas ganas de bailar que me muero”, aseguró Ottavis.

Noticias: Si es mentira lo de los ensayos y la recaída, ¿por qué dijeron eso?

Ottavis: El programa de Tinelli es de entretenimiento con algo muy bueno: el arte de bailar. Aunque él, por más que no quiera, hace política ahí. Algún motivo tienen, no sé cuál será, pero todo bien, yo le pongo la otra mejilla.

Noticias: ¿Se veía ganando el “Bailando”?

Ottavis: En el teléfono sí, porque la gente valora el esfuerzo. Además, estaba bailando bien, che (risas). Ahora se van a quedar con la duda. Es una lástima, porque, además, a Pampita, que me encanta, le hubiera tirado los galgos, con carta de amor incluida y serenata. Te aseguro que, al menos, me hubiera aceptado como amigo. Pero bueno, ya está, se lo pierden ellos.