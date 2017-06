Por Roxana Mariani

Desde el “abrazame hasta que vuelva Cristina” pasando por “el amor vence al odio”, existen una infinidad de frases que militantes kirchneristas repiten como credo. Tal vez, algunas de ellas, fueron las que impulsaron a un grupo de fervientes simpatizantes del modelo nac & pop, oriundos de Córdoba, a lanzar una web para encontrar pareja o, mejor dicho, según lo que ellos mismos definen, “un lugar para el romance en los tiempos de lucha”. Con la idea de conocer a un “compañero” o “compañera”, una distinción que en la web peronista reemplaza a la tradicional categoría hombre-mujer, este nuevo espacio para “citas nacionales y populares”, invita a encontrar la media naranja soñada, aquella que lleva encendido el amor en el pecho, pero especialmente el de la militancia.

Amor sin grietas

“Es muy tentador arrancar con un grado de afinidad ideológica. Nos salteamos la parte de la discusión política que genera una distancia, la famosa grieta”, dice uno de los participantes que, siguiendo con unos pocos pasos, se abrió hace unos días una cuenta y ahora, comenta, no para de chatear. Otro, en cambio, describe: “No conocí a nadie todavía pero lo que mejor me pasó fue tirar un ´Macri gato´ y que nadie se ofenda”, dice entre risas.

Es que, inspirado en la famosa aplicación que se usa en todo el mundo para encontrar pareja (Tinder), esta nueva versión K de encuentros románticos promete reunir a todos los solos y solas que apoyan incondicionalmente “el proyecto”.

Y hasta ahora tuvo muy buena aceptación. Ya son más de 1.000 los usuarios que se registraron y muchos manifestaron estar muy contentos con la iniciativa. Sin embargo, desde el lado de sus creadores prefieren no hablar. “Preferíamos no hacer notas. No estamos interesados”, fue la respuesta que recibió NOTICIAS. Según señalan allegados a estos jóvenes, “no se hizo todavía un lanzamiento oficial porque la página aún está en su versión beta y la gente que se sumó lo hizo por el boca en boca, por eso no quieren decir nada”. Quizás sea la razón por la que, después de que esta cronista hiciera su consulta, se bloqueara la web a los nuevos ingresantes y se aproveche la repercusión para difundir desde el sitio varias noticias que apuntan contra el Gobierno.

Diseño K

De todos modos, el objetivo no es otro que el de encontrar una pareja K. Al menos así lo reconoce el diseñador gráfico que trabajó durante un mes y medio en montar la web online. “Ellos vinieron con las ideas muy claras. Querían hacer una página para que se armen parejas, no tiene otra finalidad. Sabían bien lo que querían hacer y con un bosquejo explicaban cómo querían que fueran los colores, el logo, la información”, dice Santiago, dueño de Componentes Web, la agencia cordobesa que trabajó en su armado.

Es que si bien el aspecto del Tinder K es similar al de cualquier otro sitio de solteros, el espíritu kirchnerista se cuela en cada rincón. Así, por ejemplo, el avatar –lugar donde se coloca la foto de perfil– tiene forma de pingüino. De hecho, el logo principal también son dos de estas aves marinas, una rosa y otra celeste porque representan la figura femenina y masculina. Aunque, tal vez, lo más llamativo es la imagen principal con la que el usuario se encuentra ni bien ingresa: Néstor y Cristina abrazados, acompañada por un slogan con la frase “El amor en los tiempos de lucha”, y detrás unos dedos que marcan la “V” de la victoria.

Nac & Pop 2.0

Sin embargo, la idea del Tinder K no es nueva, sino que existía desde antes. A fines del 2015, en Facebook apareció un grupo llamado “Tinder K Oficial”, cuya finalidad era la misma: conocer gente y si se daba iniciar una relación sentimental. Hoy, esta comunidad virtual, cuenta con más de 6.000 seguidores y su creador reconoce que se inspiraron en su iniciativa, pero que son dos cosas distintas. “El nuestro fue el primer grupo. El otro es posterior, son parecidos pero ellos tiene una página y nosotros somos un grupo, con más unidad”, dice Ezequiel Berardi, miembro de “Resistiendo con Aguante”. Y agrega: “Acá no es sólo para conseguir pareja, amistades también. Igualmente ya se formaron varias, hasta hubo dos casamientos y se vienen tres bebés”. A su vez, destaca que su grupo está avalado por los representantes de su movimiento. “Máximo, Florencia, saben. Hasta la jefa misma nos felicitó por lo que hicimos”, cuenta orgulloso.

Finalmente, Ezequiel señala que las reglas para entrar son estrictas. “Miramos los perfiles de los socilitantes para ingresar al grupo. Tenemos más seguridad por el tema de los infiltrados y trolls“, asegura

Por otra parte, además de la página web y del grupo en Facebook, también existe una aplicación para celulares con el mismo objetivo de relacionarse e iniciar algún romance. Se llama “Amigos K” y fue creada a mediados de marzo por militantes de Rafael Calzada, localidad de la provincia de Buenos Aires. En pocos días esta App K tuvo más de 500 descargas. Según los usuarios, muchos buscaban el famoso Tinder K y se encontraron con la aplicación. De esta manera, con una imagen de Néstor y Cristina dentro de un corazón, esta nueva forma de conectarse con simpatizantes kirchneristas que buscan un compañero o compañera también fue bien recibida y, por eso, cada vez tiene más adeptos.

“Seguramente muchos usuarios de aplicaciones hechas como Happn o Tinder se llevaron más de una decepción al salir con personas con las cuales no comparten gustos similares y otros muchos y muchas se pelearon con sus novios o parejas gorilas, o ya estaban solos o solas y quieren un compañero o compañera con los mismos ideales”, menciona la descripción que aparece en la portada de la aplicación.

Sea de una u otra forma, parece que la tecnología fue la excusa perfecta que los jóvenes K encontraron para hacer militancia “en tiempos difíciles”, “de lucha” o “resistencia”, como ellos lo definen. Y si surge el amor, mucho mejor.