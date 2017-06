Los detalles secretos del lanzamiento Cristina Kirchner 2017

Por Carlos Claá

Todavía faltaba una semana para que Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, confirmara a Cristina Kirchner como candidata en las próximas elecciones legislativas del 2017.

Fernando Espinoza, presidente del PJ, había ido a visitar a Julián Domínguez, aliado de Florencio Randazzo, para convencerlo de que se olvidaran de las PASO y cerraran un acuerdo. La famosa lista única que la ex presidenta exige para participar.

-Yo no estoy de acuerdo con lo que quieren hacer, pero Cristina quiere participar -le dijo el ex intendente de La Matanza a Domínguez.

-Siempre lo mismo. Como presidente del partido vos te tenés que plantar. Nos van a traicionar de nuevo -imploró el otrora presidente de la Cámara de Diputados.

-No puedo, Cristina ya eligió. Tienen que arreglar -sentenció Espinoza.

Por el fracaso de la misión, el encuentro entre ambos dirigentes peronistas, que pudo reconstruir NOTICIAS, se mantuvo en secreto. Fue una reunión en buenos términos, por la relación que los une. Pero el momento, consideran los testigos, fue muy tenso. Domínguez le pidió a Espinoza que llevara un mensaje: “’El Flaco’, esta vez, no se baja”.

Cristina Kirchner había dado una primera pista de sus intenciones tras su aparición pública en una entrevista en C5N, el 25 de mayo: “Si para ganar es necesario que sea candidata, lo soy”. Con una frase le recordó al peronismo cuánto vale. Y las encuestas la avalan: si no es Cristina, nadie puede pelearle las elecciones a Cambiemos.

Pero quien despejó todas las dudas fue Ferraresi. Tras una reunión entre jefes comunales de la Provincia y otros dirigentes, con la participación estelar de Máximo Kirchner, el intendente de Avellaneda aseguró: “Cristina va a ser candidata”. Y por supuesto, volvió a insistir con su estrategia: unidad o nada. O Randazzo declina su posición para ir detrás de la ex presidenta, o la cuestión se dirime en el Tribunal Electoral de La Plata, con muchas chances de que el tan apreciado sello del PJ no sea utilizado por ninguna fuerza.

Candidata

La ex mandataria está plantada en su posición. “Cómo le voy a dar una interna a un ex ministro mío. No me voy a desgastar”, le dice a su entorno. Los intendentes sobreactúan esa pose: “Es como que boxee un campeón del mundo contra un pibe”, dice (otra vez) Ferraresi, quien se convirtió en el vocero de la avanzada kirchnerista.

Según la reciente encuesta de Julio Aurelio, Cristina tendría una intención de voto para senadora del 28,7%, mientras que Randazzo quedaría muy lejos, con el 7,1%. Si algo del voto peronista del ex ministro de Transporte se mudaría a la ex presidenta, conseguiría superar a la fórmula de Cambiemos, que obtendría el 29,8%. Con un detalle: según Aurelio le confirma a NOTICIAS, la imagen de la ex presidenta va en aumento desde que reapareció en los medios.

“Muchos intendentes ya se habían comprometido con Randazzo, pero si Cristina juega no les queda otra que irse con ella”, cuenta una fuente del peronismo. Los mandatarios comunales saben que si la ex presidenta encabeza, detrás vendrán muchos de los que ellos consideran “los impresentables”. “Se hace complicada una campaña con Boudou, D’Elía, Sabatella y Diana Conti”, se queja la misma fuente. Además, tienen temor a que si se enfrentan con Cristina, el Frente para la Victoria le haga una lista a concejales en su distrito y les saquen legisladores.

¿Cuál es la solución? Por derecha, apoyar a Cristina y, por izquierda, dar una mano a Randazzo. “Cuando salimos a pintar paredes para Cristina, metemos un par de Randazzo. Le mandamos algunos fiscales a Florencio por atrás. Es la forma de no sentir que lo traicionamos”, confiesa un funcionario de un municipio peronista.

Desde La Matanza insisten: “Vamos a seguir buscando la unidad. Hasta último momento vamos a insistir”. La fecha límite para presentar alianzas transitorias es el miércoles 14 de junio. Luego habrá 10 días más para el armado de las listas.

La disputa entre el kirchnerismo y Randazzo puede terminar, si ninguno de los dos afloja, en el tribunal electoral de la Provincia. ¿Quién llevará el tan deseado sello del Partido Justicialista? Además, la lucha no es solo simbólica, sino también económica. Como la ley obliga a que el Estado entregue una cierta cantidad de dinero, basada en el número de afiliados que tiene un partido, el que sea ungido por el PJ tendrá un respaldo mayor.

Por el lado de Cristina ya amenazaron: “Si se oponen a la unidad hacemos un frente nuevo con los partidos que conforman el FPV y el PJ no participa de la elección”.

Desde el rincón de Randazzo no se amilanan: “Nos quieren proscribir”. La lluvia de operaciones entre ambos bandos es incesante.