Costantini y Faena eligen arquitecto para construir en Puerto Madero

Por Alejandro Rebossio

Los une el interés por los desarrollos inmobiliarios y el arte. Uno, Alan Faena, le vendió al otro, Eduardo Costantini, el último terreno disponible en el Dique 2 de Puerto Madero y juntos están diseñando allí el proyecto de dos edificios residenciales de ocho pisos, con la identidad arquitectónica del Faena District. Consultatio, la empresa de Costantini, invertirá en total unos 120 millones de dólares. Con NOTICIAS dialogaron sobre el futuro Oceana Puerto Madero, pero también sobre la Argentina.

Noticias: ¿Cómo decidieron asociarse?

Eduardo Costantini: Los dos reconocemos el camino del otro, algunas virtudes y similitudes que pueden potenciar este proyecto. La concepción creativa del edificio y la propuesta en sí misma surge de trabajar juntos. Estamos trabajando con un arquitecto de origen inglés que tiene su estudio en Nueva York, que se llama Brandon. Queremos curar un proyecto de arte tanto en la plaza como en el interior del edificio. Esta es la etapa más divertida para los dos.

Alan Faena: Yo venía guardando la última joyita del Faena District y justo se dio que Eduardo estaba buscando terrenos. Esta fue la oportunidad en el momento preciso. Los dos venimos de desarrollar con mucho éxito proyectos en Miami y volvemos con esa experiencia internacional a nuestro país.

Noticias: Y los une el arte, uno con el Malba y el otro con el Art Center.

Costantini: Tenemos un común denominador que es ponerle énfasis a la parte creativa de una propuesta. Alan fue un innovador en Buenos Aires en la última generación de proyectos al traer arquitectos de renombre internacional.

Faena: El Malba es un lugar emblemático del arte latinoamericano y en el Art Center siempre hemos trabajado con artistas específicos, pero sobre todo ponemos el arte en la vida misma, en cada uno de los detalles de los edificios.

Noticias: ¿Cuánto valdrá el metro cuadrado de los nuevos edificios?

Costantini: La verdad es que no lo sabemos, no es que no lo queremos decir. Primero, porque todavía no tenemos el proyecto, que va a determinar un costo. Segundo, porque no tenemos la precisión del mercado al momento del lanzamiento. La idea es lanzar este año, pero los tiempos corren.

Noticias: ¿A qué tipo de comprador apuntan?

Faena: Lo bueno de esta unión es que tenemos distintos públicos, pero es gente que vive en la ciudad, con una calidad de vida interesante.