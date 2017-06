Alba Rojo: “El mal triunfa si los buenos lo permiten”

¿Qué hace una española tocando la puerta de casillas de la villa 18 de Septiembre, en el partido de San Martín? ¿Qué la lleva a encontrarse en un café de la Avenida de Mayo con un comisario de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense que, rápido y sin vueltas, discrimina en sus narices la repartija de 500 mil pesos entre distintas áreas de la Bonaerense, todos billetes provenientes del narcotráfico?

Alba Rojo es una periodista nacida en Alicante que dedicó dos de los siete años que pasó en Argentina a recorrer las napas subterráneas del narcotráfico en estas latitudes. Sus dos directrices de vida: uno evoluciona o involuciona, pero nunca se queda quieto; y lo único necesario para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. La última se la tomó prestada al filósofo Edmund Burke para la apertura de “De estos polvos futuros lodos: historias de narcos, héroes y corruptos en la Argentina”, el libro que acaba de publicar con Editorial Octubre. Ese es el resultado de hurgar y enlazar historias mínimas para armar el rompecabezas de una investigación periodística relatada como si fuera la trama de una película en la que las imágenes aparecen en la mente de quien lee pero sin apelar a golpes bajos ni distraerlo de lo importante: la denuncia corajuda y documentada. Radicada desde hace siete meses en Madrid, volvió a Buenos Aires a presentarse en la Feria del Libro y a terminar el rodaje de un documental para su país sobre el mismo tema. Con acento ibérico, relata cómo fue escarbar la montaña de excremento de la narcocorrupción en Argentina.

Noticias: ¿Cuánto tiene que ver el libro con haber realizado el posgrado de Periodismo de Investigación USAL- Perfil?

Alba Rojo: Todo, porque el posgrado fue el inicio de la investigación. Tenía que elegir un tema y me decidí por él. Lo que nunca me imaginé es que fuera a llegar tan lejos. Es muy difícil que se te empiecen a abrir las puertas pero, como todo en la vida, cuando uno insiste, termina abriéndose una. En este caso fue María Fernanda Villosio (editora de Información General de NOTICIAS) que generosamente me pasó el primer contacto. A través de ese, empezaron a llegar otros. Todos, sin conocerse entre sí y desde distintas posiciones –ex agentes de la SIDE, ex fiscales, abogados-, me describían una maquinaria calcada.

Noticias: ¿Por qué trabajar sobre el narcotráfico?

Rojo: Yo venía de hacer un curso de especialización en Periodismo Internacional en España, donde investigué el narcotráfico en México, pero desde España. Creo que es uno de los tres temas capitales en la coyuntura internacional del siglo XXI, junto con la trata de personas y el terrorismo.

Noticias: ¿El narcotráfico en Argentina tiene particularidades?

Rojo: Es una pregunta interesante porque no sé si podemos hablar de un tipo de narcotráfico. No es el narcotráfico de México, acá no hay carteles todavía. Algunas fuentes me empiezan a hablar de que Marco Antonio Estrada González, “Marcos”, está conformando en la 1.11.14 el primer cartel internacional en Argentina desde Perú. Eso no lo he confirmado en mi investigación. Ni a “Los Monos” en su mejor momento se los puede calificar de cartel. Algo interesante que me dijo Juan Manuel Casolati, que fue defensor oficial en la provincia de Buenos Aires, es que eso tenía que ver con que acá la misma corrupción policial termina regulando el mecanismo y no permite que crezca más de la cuenta.

Noticias: En el libro queda en evidencia cómo la policía es funcional y protagonista de la narcocorrupción.

Rojo: Yo quiero dejar claro que lo que digo es lo que he investigado judicialmente y lo que me dicen todas mis fuentes, no mi opinión. El otro día hablé con el Auditor General de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y verdaderamente yo no podía creer las cosas que me decía: “Del 1 al 10, ¿cuál es el nivel de narcocorrupción en la policía bonaerense? Un diez”. Y esto me lo han dicho todos: agentes corruptos a los que he entrevistado bajo identidad reservada, agentes arrepentidos que hoy están presos, fiscales anticorrupción, abogados especialistas y las víctimas de los barrios, ni hablar. Cuando tú le preguntas a alguien de la villa qué le genera la presencia de la policía allí, la respuesta es miedo, ira, enojo, rechazo. Una de las cosas que yo quería comprobar es si son nichos aislados de corrupción o es una estructura. El hallazgo de los treinta y seis sobres en la Jefatura Departamental de La Plata en abril del año pasado confirma que la corrupción es estructural y va para arriba.

Noticias: ¿Tuvo miedo?

Rojo: Hay varias formas de tener miedo, una es cuando te metes en barrios de emergencia, hay tanto mito con ellos, pero yo nunca he tenido ningún problema, siempre he entrado bien acompañada. Otro tipo de miedos o de aprietes, yo hasta hoy no he tenido. Obviamente llega un momento en el que tienes que decidir si avanzas o si te quedas. Y ahí también está el motivo por el que uno hace las cosas, porque a veces no se trata de uno solo.

Noticias: ¿Cuándo sintió esa bisagra?

Rojo: Probablemente cuando conocí a las víctimas del allanamiento de la Villa 18 de Septiembre, dentro de las que por ejemplo había una mujer con Mal de Parkinson, que no podía controlar sus extremidades, y estaba acusada de fraccionar cocaína. Ahí te das cuenta de que tienes la oportunidad de hacer tu trabajo o de elegir no hacerlo. Si uno piensa que porque no le afecta directamente algo no es su problema, vamos mal. Cuando alguien ve algo así, tiene que denunciarlo y más siendo periodistas, es nuestra responsabilidad.

Noticias: El hecho de volverse a España, ¿tuvo que ver con tomar distancia prudencial?

Rojo: No es algo que haya elegido conscientemente pero… en el momento en el que compro el billete para volverme, me llama mi agente y me dice que, después de casi un año de intentarlo, querían publicar el libro. Afortunadamente, yo había sido la coordinadora editorial de Playboy y había estado medio año actualizando y profundizando la investigación para publicar un extracto en la revista. Con lo cual, el trabajo de campo lo tenía hecho, lo único que me faltaba era terminar de escribirlo y eso lo pude hacer desde Madrid. Así que me fui con eso y dediqué estos meses a posicionarme profesionalmente en España, lo que después de siete años no era tan fácil.

Noticias: ¿Cómo lo hizo?

Rojo: Moviéndome muchísimo. A través de ex jefes de la revista Interviú donde había trabajado, terminé en contacto con la productora “Cuerdos de atar” que además tiene una web que se llama Sinfiltros.com, donde se sube contenido de alta calidad audiovisual. Me presenté con cuarenta sumarios, la mayoría de acá, otros de Oriente próximo y de Oriente Medio que también me interesa mucho. Pero vieron todo el material de Buenos Aires y dijeron que era para hacer un largo. A raíz de eso, terminé viniendo a hacer el rodaje de lo que será un documental de una hora, como si fuera la segunda parte del libro, solo que audiovisual.

Hace ocho años, tras su especialización en Periodismo Internacional, tuvo que rechazar la oportunidad de hacer unas prácticas en la ONU , en Roma, porque no eran pagas y eran full time. Su deseo profesional quedó acorralado por las limitaciones económicas. “Me sentí medio frenada. Yo pienso que lo estático no existe, o evolucionas o involucionas. Entonces me dije que había que hacer algo. Buenos Aires siempre me llamó mucho la atención, uno de mis mejores amigos estaba por venir unos meses y lo seguí. Como también soy actriz, llegué e hice un curso para actores profesionales con Julio Chávez, una experiencia increíble”.

Noticias: ¿La trajo su interés por la actuación o por el periodismo?

Rojo: Un poco todo. Vine por una experiencia vital, pensé que me iba a quedar tres meses y me quedé siete años. Estuve trabajando en publicidad hasta que quien era entonces mi pareja me habló del posgrado de Investigación y terminé tirándome de cabeza.

Noticias: ¿Cuál fue el detonante para volver a España?

Rojo: Te diría que más personal que otra cosa, extrañaba, eran muchos años fuera de casa y mucha la distancia.

Noticias: ¿Quiénes están allí?

Rojo: Toda mi familia. Lo que pasa es que acá también hay gente muy importante para mí y muchos amigos. Ya nunca voy a estar al cien por cien en ninguno de los dos sitios. Estás acá y extrañas allá y a la inversa. Tendré que encontrar una nueva forma de vivir reconciliada con eso. Supongo que me pasaré toda mi vida yendo y viniendo, no lo sé.

Noticias: ¿Cómo encontró España?

Rojo: Con un panorama desalentador. Pienso que unos pocos aprovecharon la crisis para generar un cambio estructural en las relaciones laborales. Es un país que se consolidó en el estado de bienestar y lo está perdiendo a una velocidad vertiginosa.

Noticias: En la villa 18 de Septiembre o en Europa, pareciera que la vida humana no vale nada, ¿no?

Rojo: Ese ese el tema. Han convertido el Mediterráneo en un cementerio, es una vergüenza. Muchos europeos no estamos de acuerdo con estas políticas restrictivas migratorias y salimos a la calle a decirlo.

Su firma lleva grabada una metáfora: la de un amanecer que tiñe la oscuridad con un prometedor bermellón. Alba Rojo, la que no se queda quieta, menos aun cuando está convencida de que no se trata solo de ella.

Valeria García Testa