La ex de Adrian Suar no deja exhibir su sensualidad. ¿Hay un negocio detrás de la provocación?

Por Roxana Mariani

El profundo escote que la actriz Griselda Siciliani lució en la gala de los Martín Fierro despertó tantos suspiros como críticas lapidarias en las redes sociales. Nadie hubiera imaginado que esos treinta centímetros provocativos que llevaba en la delantera de su atuendo, lograrían que el máximo galardón que obtuvo como mejor actriz por su protagónico en “Educando Nina”, pasara casi a un segundo plano.

“Se habló más de las lolas que de la terna que ganó en la ficción más vista de la televisión argentina durante 2016”, comenta con cierta indignación un periodista de espectáculos. Otro en cambio agrega: “Sin duda a la Siciliani le gusta provocar, y mucho”.

Más allá de las críticas al tamaño de sus lolas, que ella defendió con dignidad después de que en las redes la criticaron por tenerlas caídas, la actriz se ha especializado en los últimos tiempos en destaparse en la redes. Ella misma se define así: “Soy una gran provocadora”, afirmó en más de una ocasión.

Por eso, el diseñador Santiago Artemis, quien trabaja con ella desde hace unos seis meses en la confección de varios de sus outfit, le preparó para esa noche tan especial un look bien a su estilo: osado, atrevido y sexy. Según contó Artemis a NOTICIAS, “el tema del escote no fue casual, sino que fue muy pensado. La idea era distinguirse, hacer algo diferente porque acá las mujeres se visten muy clásicas y como a ella le encantan los escotes lució ese vestido, como otros que también usó. Pero nunca imaginamos que se podía armar tanto revuelo”, confiesa el modisto, a la vez que asegura que a la hora de asesorar a una celebridad en su vestuario “siempre se tiene en cuenta la personalidad”.

Es que, seguramente, esa ha sido una de las razones por la que la ex de Adrián Suar se animó a usar semejante atuendo. Ya son varios las personas cercanas que frecuentaban a la pareja y comentaban por lo bajo, luego de confirmarse la ruptura, que notaban un cambio en Siciliani, quien desde que terminó la relación con el “Chueco” –a fines de septiembre de 2016– dio un vuelco importante en su vida.

En ese sentido, a las renovadas metas laborales que desde hace tiempo la han conducido a un camino profesional ascendente, se sumó la gran exposición de su imagen que ella misma se encargó de explotar a través de sus redes sociales. En muchas de ellas se la ve completamente desnuda, en poses sugerentes, con una boa de plumas cubriéndole el cuerpo o mostrando su eslasticidad de bailarina con poca ropa.

El destape

Desde el entorno de Suar señalan que “durante el período que estuvo con él, ella era más reservada en algunas cosas y desde que se separó empezó a subir fotos cada vez más provocativas a Instagram”. De hecho, con poca ropa o directamente desnuda, la bailarina exhibe sin pudor su figura con diferentes poses provocativas que la hacen ver como una verdadera “femme fatale”.

“Subo mis fotos a Instagram y me creo una diosa. Si una no es bomba, debe esforzarse un poquito por creérsela y decir: ‘Esta soy yo’. Al fin y al cabo, nuestro trabajo es vanidad. Y yo aprendí a divertirme con ella. Conozco y amo a mi cuerpo: le pido y le doy mucho”, declaraba Siciliani, luego de que tomaran gran repercusión las sensuales imágenes que semanalmente postea en su perfil.

Marketing o diversión

Una de las fotos que más polémica causó fue la que se mostró completamente desnuda, recién salida de la ducha. Sin embargo, cuando estrenó “Sugar”, el musical que protagoniza y que actualmente es uno de los líderes de la cartelera porteña, también aprovechó para jugar y coquetear en las redes con fotos sensuales tomadas en su camarín, entre función y función.

¿Promoción del show? Griselda subió cada una de sus fotos hot, celebrando el éxito de su obra y acompañó cada posteo con un comentario para que la gente vaya a verla al teatro. Justamente, estas imágenes –en una, ella está recostada en un sillón con apenas unos zapatos y guantes y en otra, realiza ejercicios de elongación con tan sólo una bata puesta– son algunas de las imágenes que contienen una leyenda que invita al público a estar atento a sus funciones: “Sábado doble función!! Entre una y otra hacemos fotos!”, publicó.

Sin embargo, quienes conocen a Siciliani aseguran que “se dice que es para promocionar, pero ella no lo necesita. ´Nina´ fue la tira más vista de la televisión, ´Sugar´ es la obra número uno en la cartelera porteña. Cualquiera que entienda de teatro, sabe que por mostrar una foto en Instagram no va a vender más entradas. No cambia nada eso. Ella tiene una carrera exitosa, en estos momentos es la actriz más exitosa. A diferencia de otras se muestra más, pero tiene talento”.

La de antes

De todos modos, mientras algunos sostienen que a partir de su separación, Siciliani empezó a mostrarse más osada, y otros en cambio señalan que en realidad es puro marketing, están quienes aseguran que ella, antes de iniciar su romance con el gerente de programación de El Trece, siempre fue así. Por eso, desde el círculo íntimo de la actriz sostienen que “no es que cambió, sino que ahora es realmente ella, a diferencia de la que estuvo con Suar durante ocho años”. Y concluyen: “Si buscan a la Siciliani de hace diez años, la que actuaba en ‘Sweet Charity’ por ejemplo, la de antes de estar con Suar, van a encontrar a una mujer mucho más cercana a la de ahora”.