Máximo Kirchner custodiado por un ex espía parecido a él

Quién es Enrique Aurelli, el ex AFI incorporado por Parrilli que siempre está cerca del hijo de Cristina Fernández de Kirchner.

Por Rodis Recalt

El hombre del círculo rojo en las fotos de esta nota no es un militante más que intenta colarse para estar cerca de Máximo Kirchner. Su nombre es Enrique Martín Aurelli y trabajó como agente secreto durante la breve gestión de Oscar Parrilli al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En marzo del 2015, NOTICIAS publicó una lista de aspirantes que habían egresado de la Escuela Nacional de Inteligencia, dirigida por Marcelo Saín, y Aurelli integraba la nómina. Por aquella filtración, Parrilli denunció a miembros de esta revista por violar secreto de Estado, sin siquiera mencionar a los verdaderos autores de la filtración. La causa aún hoy está en el juzgado de Julián Ercolini, sin avances ni retrocesos.

Militancia. Aurelli es un dirigente de La Cámpora que maneja un local de la agrupación en San Telmo, sobre la calle Defensa casi esquina Chile, el barrio donde vive y trabaja. A una cuadra del local, tiene un una tienda de ropa llamada la PochoKlera, donde se hacen diseños con consignas kirchneristas y se imprimen en remeras. Es además uno de los miembros fundadores de la agrupación HIJOS y dentro de la agrupación de jóvenes K afirman que no está en la mesa chica, pero es muy escurridizo y sabe acomodarse. Lo que sí elogian es su faceta gastronómica: su plato predilecto es el chorizo a la pomarola. Sería un manjar.

De su paso por la AFI recuerdan el día que se presentó con Oscar Parrilli en la ex “Ojota” (oficina de Observaciones Judiciales), la oficina de escuchas que luego dirigió junto con Josefina Kelly. Fue al día siguiente de la salida del temible ex agente Antonio Stiuso. Su primera misión fue intentar dar con toda la información clasificada del lugar e incluso pidió informes técnicos de las conexiones de fibra óptica que habían sido instaladas por Stiuso. Desde la ex Ojota afirman que los militantes de La Cámpora tenían una sola directiva de Aurelli: estaba prohibido hablar con los agentes orgánicos.

El acto de lanzamiento del frente Unidad Ciudadana el pasado martes 20 de junio en el estadio de Arsenal no fue el único momento en el que Aurelli estuvo pegado a Máximo Kirchner. El 24 de marzo pasado acompañó al primogénito de la ex presidenta durante la marcha a Plaza de Mayo y el 11 de agosto del 2016 colaboró con la logística de la visita de Cristina Kirchner a la sede de Madres de Plaza de Mayo. Siempre bien ubicado.