La ex amante de Néstor Kirchner se lanza como candidata: “De él aprendí mucho”

Miriam Quiroga, la mujer que dijo ser amante del ex Presidente, quiere ser legisladora por la Ciudad. Comparte lista con el polémico José “Garrote” Sanfilippo.

Conoce la política hasta sus profundidades, pero nunca participó activamente. Miriam Quiroga, la ex secretaria de Néstor Kirchner, lanzó su carrera como precandidata a legisladora porteña por el Partido Renovador Federal.

Con la lucha contra la corrupción como bandera, la mujer que fue tapa de NOTICIAS en el 2011, cuando confesó que haber sido amante de Néstor Kirchner, buscará obtener una banca en el Congreso, aunque la patriada parece difícil: el primer escalón será el 13 de agosto, donde deberán sacar más del 1,5% de los votos para superar el filtro de las PASO. Hoy, Quiroga asegura: “De Néstor aprendí mucho de política, sobre todo a trabajar por la gente”. Sin embargo, la ex secretaria hoy se contradice: “Si dije que fui amante de Néstor, me equivoqué. Fui su compañera durante 10 años”.

“A Miriam la ningunearon por su denuncia de los bolsos con plata en la Casa Rosada, pero después apareció el video de La Rosadita y lo de José López. Creemos que es momento de que sea reivindicada”, dicen desde su partido. Desde allí parte su estrategia: “Si habla De Vido, Cristina Kirchner va a tener mucho miedo”, aseguró para meterse de lleno en la campaña.

“Quiroga fue convocada por un espacio pluralista”, aseguran. En el Partido Renovador Federal confluyen diferentes candidatos, como el ex futbolista (siempre polémico) José Sanfilippo, que en el primer spot de campaña encendió las redes sociales: “Al que roba, garrote, garrote y garrote”, sentenció. A pesar de la ridiculización de la frase extremista, en el Partido Renovador Federal están satisfechos con la repercusión que tuvo el primer video.

Por lo pronto, la ex secretaria de Kirchner ya comenzó a sentarse en los sillones de los programas de tevé con más rating y a recordar sus días en la Casa Rosada. Sobre la corrupción, aseguró: “No es solamente José López tirando bolsos en un paredón al convento, hay empresas, contratistas, intendentes, legisladores. La cadena es grande, no es solo De Vido, López y Jaime”. La ex amante de Kirchner quiere entrar otra vez a la política, en esta oportunidad desde las urnas.