Graciela Ocaña: “No fui madre por un trauma”

Por Carlos Claá

En su primera recorrida de campaña por Ramos Mejía, la principal candidata a diputada de Cambiemos, Graciela Ocaña, se encontró con Cristina. Se reconocieron a primera vista, tras muchos años sin verse: “¿Qué haces acá?”, le preguntó Ocaña. “Me avisaron que venías”, contestó la otra. Pasaron décadas desde que Ocaña no veía a su mejor amiga del colegio Normal de San Justo, Cristina. Pero ahora, con las recorridas de campaña, sabe que se cruzará con mucha gente que influyó en su infancia. En el fragor de las recorridas, eso la pone muy feliz.

Los focus group mostraban a Ocaña como una candidata que representaba los mismos valores que María Eugenia Vidal, sobre todo honestidad y lucha contra la corrupción. Por eso le ofrecieron tomar un rol protagónico, que “la Hormiguita” asumió sin dudar. Es su vuelta a las grandes ligas.

Noticias: ¿Le costó entrar al mundo PRO?

Ocaña: No, la verdad es que tengo mucho agradecimiento con María Eugenia y Federico Salvai. Esto empezó hace algunos meses, cuando Vidal me invitó a almorzar. Me contó lo que estaban haciendo, después fui a los encuentros de sus equipos y empecé a trabajar algunos temas de la tercera edad con ellos. Son muy generosos y atentos a mi opinión.

Noticias: Mientras todos hablaban de Esteban Bullrich, Gladys González o Facundo Manes, apareció usted encabezando en Diputados. ¿Fue una sorpresa?

Ocaña: Para todos, incluso para mí. Me puse a llorar cuando me llamó María Eugenia. Era algo que no esperaba: la última vez que hablamos me había dicho que los primeros lugares estaban ocupados. Yo le dije que no se hiciera problema por el orden, quería ser parte del equipo. Me emocionó mucho: me dijo que ella y el Presidente me pidieron un esfuerzo extra y dije que sí. Es la primera vez que encabezo una lista.

Noticias: ¿Cómo se lleva con la doctrina Durán Barba?

Ocaña: Yo me he reunido con él y otros candidatos en tres oportunidades. Dice cosas de sentido común, como el hecho de que no hay que mentir en política, eso es básico. Me parece que hay como un culto hacia él. Es cierto que es más noticia un hombre que desde las sombras digita, pero la realidad es que es gente que trabaja y Durán Barba y su socio son parte de ese equipo. Evidentemente conocen y saben de lo que hablan: ganaron todas las elecciones.

Noticias: Fue saltando por diferentes espacios. Estuvo con el Frepaso, con el kirchnerismo y ahora con Cambiemos. ¿Por qué?

Ocaña: Estuve con el Frepaso en el `91 en adelante, con “Chacho” Álvarez, pero no tenía ningún cargo. Tuve la oportunidad de ser diputada en el `99 y empecé a trabajar con la doctora Carrió en la conformación del ARI. Después como una extrapartidaria me convocó Kirchner para ir al PAMI, donde estuve cuatro años, en una gestión que fue, creo, muy buena: cambiamos el PAMI. Y luego estuve un año y cinco meses en el Ministerio de Salud con Cristina Kirchner dando una pelea muy dura. Yo los paré desde adentro, no desde afuera ni desde el verso. Era muy duro porque nadie se atrevía. Y luego dejé mi cargo y me fui a mi casa. Encontrar trabajo fue muy difícil porque llamaban y pedían que nadie me contratara. Después estuve dos años en un Congreso que era una escribanía, por eso renuncié y me presenté con mi propia lista en la ciudad, como legisladora, el cargo que ejerzo hoy. Pero no siento que haya ido saltando de un espacio político a otro.

Noticias: De chica soñó con ser periodista. ¿Sigue manteniendo ese anhelo para su retiro?

Ocaña: No fui periodista porque no tuve la oportunidad, pero en mi carrera llevé adelante investigaciones, con las denuncias que hice en mi paso por la función pública: la mafia de los medicamentos, el manejo ilegal de las obras sociales… En cierta forma siento que cumplí con mi vocación. Yo no sirvo tanto para escribir artículos, pero sí para la investigación.

Noticias: ¿Qué hace Ocaña cuando no está haciendo política?

Ocaña: Yo no soy política, soy ciudadana. Y ejerzo una representación por el voto de la sociedad. Y como ciudadana hago lo mismo que todos. Yo soy una persona normal, que va al supermercado, nada raro. Como hobby tengo caminar, escuchar música, estar con mi marido y mis perras, pasear con ellos. Esas son las cosas que me dan mucho placer.

Noticias: Es muy tecnológica también. Usa un Apple Watch (reloj inteligente que se conecta al Iphone).

Ocaña: Esto me lo regaló mi marido hace tres años para mi cumpleaños para medir cuántos pasos doy. Me controla eso un poco.

Noticias: Usted no tuvo hijos. ¿Fue su decisión?

Ocaña: Sí, fue mi decisión. No tengo ningún impedimento para tenerlos. Quizás mi historia me marcó: mi mamá murió en el parto de mi hermano. Lo vi mucho tiempo en análisis. Fue un hecho que no pude superar, por un trauma no fui madre. Pero bueno, tengo a mis sobrinos, los hijos de mi hermano que murió hace un año y medio. Juan (su marido) tiene hijas y nietas que son parte de esta familia y con las que me da mucho placer compartir tiempo. Y tengo a mis dos caniches que son como mis nenas. Es muy difícil, pero hay muchas mujeres que hemos decidido no ser madres. En mi caso tuvo que ver mucho mi historia personal.

Noticias: El hecho de no tener hijos hace que, como denunciante, no tenga que preocuparse por la seguridad de nadie, más que de la suya.

Ocaña: Yo, cuando María Eugenia contaba cómo vive, en la base militar, pensaba en sus chicos. Una vez, cuando vivía en Haedo, me mandaron custodios de la Federal y duraron un día en la puerta de mi casa: yo estaba más preocupada por los custodios que ellos por mí.

Noticias: También en este gobierno se ha enfrentado a algunos funcionarios.

Ocaña: A mí me enojan algunas cosas que deberían cambiarse, como la tarifa social o el recorte en los medicamentos del PAMI. Cosas que estamos resolviendo con el ministro Rogelio Frigerio. Trabajamos muy bien con Frigerio, no así con el ministro de Energía… Aranguren es un hombre que no entiende razones.