La desopilante charla del detenido cuñado de De Vido con NOTICIAS por su prontuario

Por Franco Lindner

Claudio “El Mono” Minnicelli es el polémico cuñado de De Vido y no suele hablar con los medios. Ahora acaban de detenerlo, luego de nueve meses de estar prófugo, acusado de integrar la llamada mafia de la Aduana. Pero en los albores del kirchnerismo, allá por el 2003, ya pesaban sospechas sobre él. El miércoles 1 de octubre de ese año, este periodista de NOTICIAS lo llamó a su celular. El diálogo fue imperdible.

Noticias: ¿Es cierto que trabaja como asesor en la Secretaría de Transporte de Ricardo Jaime?

Minnicelli: ¿Qué? Mentira, yo nunca trabajé para el Estado. ¿De dónde sacaste eso?

Noticias: Llamé a la secretaría, me dieron su celular y me aseguraron que trabaja ahí.

Minnicelli: Es mentira. Yo soy amigo del secretario Jaime, pero no trabajo con él. Tengo mis negocios en Río Gallegos, una radio, la productora…

Noticias: ¿Está viviendo en una casa del country Los Lagartos?

Minnicelli: Sí. Y no es de la hija de un directivo del grupo Meller, mentira. Me la alquila una señora de setenta y pico, y pago 1.600 pesos. Pero inventan esas cosas para perjudicarlo a mi cuñado.

Noticias: ¿Es verdad que su productora de Río Gallegos tiene 24 causas de la AFIP por deudas impagas?

Minnicelli: No, no hay nada. ¿Cómo puede haber algo si hace más de un año estamos en convocatoria de acreedores?

Noticias: Bueno, estas son causas del ’97, del ’98, del 2000, del 2001. Si quiere se las leo.

Minnicelli: (Sorprendido.) Bueno… Eso es cuando la AFIP te intima y te manda un papel… Son intimaciones.

Noticias: ¿Usted maneja un Mercedes Benz en Buenos Aires?

Minnicelli: No… no lo tengo más. ¿Qué tiene de malo? Si es por eso, también tuve una agencia de autos y nueve camionetas.

Noticias: ¿Estuvo preso por tenencia de drogas en 1990?

Minnicelli: Sí, pero no por tenencia… Además me sobreseyeron.

Noticias: ¿Cuánto tiempo estuvo preso?

Minnicelli: Estuve cuarenta días.

En este punto, Minnicelli tiene razón: no fue detenido por tenencia. Según la crónica del diario santacruceño La Opinión Austral, del 3 de noviembre de 1990, fue por el delito de “comercio de estupefaciente” y junto con siete personas más.

Noticias: También hubo una denuncia por evasión de impuestos en su contra.

Minnicelli: Bueno, pero eso está totalmente terminado. ¿Sabés quién me la inició? Pérez Rasetti (Carlos), que fue un profesor mío en la secundaria. La política es muy miserable.