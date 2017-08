Es hora de elegir. Faltan ideas y sobran acusaciones. La lógica de “la grieta” nos ha convertido en barrabravas.

En NOTICIAS de esta semana:

LA PATRIA EMBRUTECIDA | ¿Somos o nos hacemos?

El fanatismo tapa los problemas de fondo. Todos se echan la culpa, nadie asume la propia. El país esquiva las salidas concretas. La elección primaria que cuesta $ 3.000 millones y en la que no se elige nada. Un presidente que lleva 19 meses sin econtrar el rumbo contra una ex presidenta que no puede responder una pregunta sobre corrupción.

Show de memes: las mejores caricaturas de una campaña

que calentó las redes sociales. Los dinosaurios de Larreta y el

“holograma” Randazzo.

Familia unida: A pesar del dolor por la muerte de su padre, Máxima Zorreguieta logró que la corona y el estado holandés cambien su postura en torno al ex funcionario de la dictadura. Del rechazo a la aceptación. Las negociaciones de la reina.

Pablo Noceti: el funcionario del Ministerio de Seguridad salpi-

cado por la desaparición de Santiago Maldonado. Piropos de Patricia Bullrich y antecedentes polémicos.

Ana Gerschenson: la directora de Radio Nacional y una radio-

grafía de lo que encontró y de su gestión. Reconstrucción de

imagen, crisis en los medios y el desafío generacional.

Economía: el fin del sueño del crecimiento latinoamericano y por qué los empleadores argentinos los prefieren extranjeros

Además:

La macabra red social donde la joven Lara anticipó su suicidio. Bullying colectivo, sexo duro y violencia para adolescentes.

Y ciencia, cultura, internacionales, empresas, restaurantes, libros, cine, teatro…

Revista NOTICIAS

Entender cambia la vida