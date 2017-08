Los mejores memes de la campaña, de CFK y Bullrich a Mariana Nannis

Otto von Bismarck, el artífice de la unificación alemana durante el siglo XIX, repetía ante cada situación de tensión que “la política no era una ciencia exacta, sino un arte”. Seguramente, el célebre estadista no podría creer, más de 200 años después, lo acertada que siguen siendo sus afirmaciones: basta ver la extensa campaña de imágenes graciosas y “memes” que se viralizaron durante esta campaña electoral para comprobar que los postulados de Bismarck están más vigentes que nunca. El kirchnerismo, el Gobierno, las huestes de Sergio Massa o de Florencio Randazzo: hay humor para gastarlos a todos y todas. En internet no se discrimina a nadie.

“El ‘meme’ es uno de los elementos centrales de la Comunicación 2.0, y por lo tanto de la nueva forma de hacer política en esta novedosa configuración de los medios de comunicación: cualquier persona puede hacer un ‘meme’, no hace falta ser diseñador, dibujante, o haber estudiado”, le dice a NOTICIAS Ey Pacha, el creador del fenómeno de “Macri Gato”, la página web que satiriza al Presidente, que asegura que estas imágenes virtuales llegaron para quedarse. “Se construyen desde un binomio: el contenido ‘real’ que se quiere difundir (por ejemplo, en el caso de Esteban Bullrich, el candidato del PRO en Buenos Aires, con su listado de frases desafortunadas), y por el otro el ‘chiste’ en sí, la representación visual de algo que no sucedió, que cumple la función de sacar una sonrisa. Son poderosos, si la idea es buena y está bien realizada no pueden ser frenados en la web”, dice.

A todos los alcanza: a Randazzo y su insólito holograma, pero parodiado como si fuera una escena de Star Wars, a Margarita Stolbizer y un increíble parecido con el actor estadounidense Bruce Willis, a la novedosa postura antitodo de la vedette Mariana Nannis, al rídiculo spot de campaña del economista Matías Tombolini, candidato de Massa, o a los supuestos casos de corrupción de kirchneristas que suelen triunfar en las redes. Hay memes para rato.