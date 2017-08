NOTICIAS acerca los clásicos del pensamiento universal

“Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir: «Estoy

releyendo…» y nunca «Estoy leyendo …»”, decía Ítalo Calvino en su ensayo “Por qué leer a los clásicos”, hoy un clásico en sí mismo. El escritor postula que en gente de cierta edad, decir que no se ha leído un texto considerado clásico puede traer vergüenza, cuando no debería ser así. “Leer por primera vez un gran libro en la edad

madura es un placer extraordinario”, asegura. Y propone una segunda definición: “Se llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quien los ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez en las mejores condiciones para saborearlos.” Calvino ensaya en total catorce definiciones. La quinta es la más sintética: “Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir.”

Por todas estas razones, Noticias presenta a partir de su próxima edición la colección Clásicos para pensar, con diez obras fundamentales de la historia de la literatura occidental. Hay títulos de la antigüedad clásica, como La Ilíada y La Odisea, los poemas épicos de Homero, o los diálogos de Platón. También La Celestina y Fuenteovejuna, los primeros clásicos españoles. No podían falta El Príncipe (Maquiavelo), Hamlet (Shakespeare), Fausto (Goethe) y El Anticristo (Nietzsche). En representación del siglo XX se suma La Metamorfosis, de Franz Kafka.

Los volúmenes se venderán como material opcional junto a la revista por $99. El primero sale el próximo sábado, 26 de agosto.