Exclusivo: la remera que el peronismo PRO tiene lista para burlarse de CFK

“Yo te vi perder con Bullrich. No fue magia”, va a decir la camiseta que parte del oficialismo prepara para octubre. Cargada cool.

La política tiene muchas cosas en común con el fútbol. En Argentina no sólo se da el hecho de que el actual Presidente proviene de ese ámbito, sino que las cargadas y gastes, típicos de la cancha, también conviven en ambos mundos. Y, luego de la notable performance que el PRO obtuvo en las últimas elecciones primarias legislativas, los chistes no se hicieron esperar.

Como le contó a NOTICIAS una alta fuente del peronismo oficialista, parte del Gobierno bonaerense ya está preparando las gastadas contra el kirchnerismo. “Yo te vi perder con Bullrich. No fue magia”, es el slogan que tendrán las camisetas con las que esperan cargar al arco opositor. Es tanta la confianza que tienen algunos en el PRO que incluso le sacan el cuero a su candidato: la frase refuerza que el ex ministro de Educación no es un político de pura cepa. ¿Habrá respuesta K?