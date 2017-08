Graciela FernÃ¡ndez Meijide: “Los DD.HH. se jodieron con los Kirchner”

En el piso del edificio, Graciela Fernández Meijide se asoma entre las plantas del balcón y hace descender la llave del palier atada a la punta de un cordón de lana lo suficientemente largo. Recibe a NOTICIAS en su departamento y ofrece los sillones para sentarse a charlar. En la mesa ratona hay un libro cerrado del que sobresalen lengüetas de papel con anotaciones. Se llama “Diccionario crítico de los años 70” de Gustavo Noriega. Fernández Meijide revisa una y otra vez esa década determinante en su destino: era profesora de francés en un instituto cuando un grupo de tareas de la dictadura se metió en su casa y le robó a su hijo, Pablo, un chico de 17 años que no tuvo tiempo de entender cómo ni por qué, aunque más no fuese la sinrazón. Pasó en 1977.

Oriunda de Avellaneda e hincha de Racing, Fernández Meijide transcurrió la década kirchnerista alejada del bullicio mediático para sumergirse a estudiar y a reescribir en un pequeño escritorio con la notebook abierta que hay en el recodo de la sala, con la vieja gata Vainilla yendo de la cama al living. Así nacieron cuatro libros y otros proyectos ligados a la cultura. El más reciente la encuentra hoy en el rol de entrevistadora en el programa “Cada noche” de la TV Púiblica. A los 86 años, el tiempo no apaga su facilidad de palabra ni su vitalidad, y trabaja, además, en la actualización de “La historia íntima de los Derechos Humanos en la Argentina”, obra que publicó en 2009 y que aborda los días de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas).

Noticias: ¿Cómo surgió este proyecto televisivo?

Graciela Fernández Meijide: Es una propuesta que me llegó a través de Hernán Lombardi y que termina concretándose en el programa “Cada noche”, un ciclo con personajes destacados, entrevistados por alguno de los conductores, que son, además, Diego Scott, Silvina Chediek, Gerardo López y Damián Glanz. El desafío es cómo llegar a la persona detrás del personaje, y creo que lo logran muy bien.

Noticias: ¿Por qué se retiró de la vida pública durante una década?

Fernández Meijide: Cuando fue el fracaso de la Alianza, ya me había retirado y me había propuesto no volver a ninguna tarea política porque el fracaso de ese proyecto me decía que quienes habíamos formado parte, teníamos que dar un paso al costado.

Noticias: ¿Qué recuerdos conserva de aquellos días de revuelta social?

Fernández Meijide: No estaba en Buenos Aires, me había ido a la casa de una amiga en Uruguay. Inmediatamente me volví, aunque mis hijos me decían “no te vuelvas que están insultando a los políticos”. Volví igual porque no podía no estar en un momento de enorme tristeza e impotencia. Después me deprimí mucho.

A partir del secuestro y la desaparición de su hijo Pablo, su vide experimentó un giro de 180 grados y encontró sentido en la búsqueda de justicia. Esa lucha la llevó a integrar la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y después, a partir de 1983, la CONADEP. Con el retorno de la Democracia fue una de las dirigentes del Frente País Solidario (Frepaso) y formó parte del gabinete de Fernando De La Rúa, aunque renunció al poco tiempo, desencantada con el rumbo.

Noticias: Antes de las elecciones de 2015 dijo que ningundo de los tres candidatos principales estaba involucrado con temas de los `70, y que eso era mejor. ¿Cree que las cuentas de aquellos años quedaron saldadas?

Fernández Meijide: Desgraciadamente no fuimos capaces de saldar con la Justicia, en tiempo y forma, el brutal enfrentamiento de los `70. La prueba la tuvimos el 24 de Marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia), acto al que antes iba todo el mundo porque no necesitabas bandera y al que ahora van solo los que quedaron constreñidos a defender una parte de ese pasado. Mario Vargas Llosa se pregunta “cómo fue que se jodió el Perú”. Bueno, acá sería “cómo fue que se jodieron los Derechos Humanos”. Y los Derechos Humanos se jodieron con el gobierno de los Kirchner.

Noticias: ¿Cuál fue la grieta? ¿Qué la separa de Madres y Abuelas?

Fernández Meijide: La peor diferencia es que no hayan sabido reconocer la verdad histórica.

Noticias: ¿Cuál sería la verdad histórica?

Fernández Meijide: La verdad histórica es que acá hubo una guerrilla y que el guerrillero mataba. Jamás voy a comparar la responsabilidad: las guerrillas no eran institucionales, eran organizaciones armadas, pero cuando los militares tomaron el poder eran el Gobierno y tenían todos los instrumentos, incluso para ganarse la impunidad, cosa que no podía hacer la guerrilla. Reconociendo estas diferencias, en los 70, el valor de la vida era nada para alguna gente y a la Democracia se la consideraba una pequeña burguesa.

Noticias: ¿Y la discusión con respecto al número de desaparecidos?

Fernández Meijide: Ese número tiene que ver con una cuestión lógica en los inicios, con gente que en el `77 estaba exiliada y no conseguía conmover a las organizaciones internacionales. La figura de desaparición forzada de personas no existía, llegó mucho después. Entonces dicen “¿Cuál es la figura? El genocidio”. Pero para el genocidio tenérs que terner muchos miles de muertos, además de otras cuestiones. Así se hablaba de 30 mil, por la cantidad, y quedó el número como una cuestión simbólica. Hay, con nombre y apellido, en la Secretaría de Derechos Humanos, en la Conadep y en todos lados, alrededor de 8.900 denunciados. ¿Y con los otros 21 mil que pasó? ¿Ustedes se imaginan una Argentina donde no se denuncian las desapariciones de 21 mil personas?

Noticias: ¿Cómo enmarca la reciente desaparición de Santiago Maldonado, detenido por Gendarmería durante una protesta mapuche?

Fernández Meijide: No acusaría ni descartaría a nadie. Hay que agotar todas las pistas. No se trata de un gobierno que dio la orden, como tampoco lo fue con Julio López. Desde que recuperamos la Democracia, si algo fue constante en todos los gobiernos, es que nunca hubo crímenes organizados desde el Estado por persecusión política.

Noticias: Visitó al Papa hace poco y lo conoce de antes. ¿Cree que él incide en la política argentina?

Fernández Meijide: Tiene una formación política anterior a su sacerdocio que mantiene y que entiende que cierto populismo nacionalista es correcto. Yo cada día estoy más liberal. Estoy cada vez menos de izquierda y más liberal en lo político.

Noticias: ¿Cómo hubiera votado en el Congreso con respecto a la expulsión y remoción de fueros del ex Ministro de Planificación Julio De Vido?

Fernández Meijide: De la misma manera que voté cuando fue lo de (Eduardo) Angeloz. Cuando hay sospechas, creo que los fueros no le pertenecen al diputado ni al senador. Los fueros son para las personas que los votan.

Noticias: ¿Cree que hubo corrupción sistematizada o episodios aislados en determinadas áreas?

Fernández Meijide: Se llevó el tema de la corrupción a niveles que no había conocido antes. Acá se terminó de perfeccionar una sistematización de crear un empresariado a medida del Gobierno y con gente amiga, para asegurarse enromes retornos de dinero. A mí no me cabe duda de que el premio grande iba a parar a la caja a la que se abrazaba el jefe mayor.

Noticias: La familia Macri fue, durante largo tiempo, contratista del Estado. ¿Cree que no son de importancia los conflictos de interés dentro del gabinete de Mauricio Macri?

Fernández Meijide: Este Gobierno tiene más empresarios como agentes políticos que ningún otro. De entrada se sabía, y la gente lo votó sabiendo eso. Es más: el origen de este Gobierno fue el Grupo de los 25, que se armó con empresarios, con CEOS`s que están aprendiendo de política ahora. Y yo no sé si eso está bien o está mal. No soy macrista, pero hay un Presidente que somete su dinero a un fideicomiso ciego, que es lo que hacen los presidentes de Estados Unidos.

Noticias: Aun así es investigado por presuntas irregularidades en la venta de las acciones de Autopistas del Sol, de la familia Macri, a otra empresa, después de haber incrementado la tarifa en casi un 400% durante su Gobierno.

Fernández Meijide: A mí no me importa que sea Macri o que sea quien sea. Tenemos que ser muy severos en eso porque, sobre todo, la declaración más expuesta fue “vinimos a acabar con esto”. En ese caso, yo creo que si fuera así, debería someterse a la Justicia al igual que cualquiera.

Noticias: ¿Cómo se lleva ese espíritu republicano con las presiones del oficialismo para remover a la procuradora Alejanda Gils Carbó?

Fernández Meijide: Es difícil hacerle creer a la gente que uno adhiere a los valores de la república si no se cumplen las divisiones del poder republicano. Y me parece que es muy útil en ese sentido Lilita (Elisa Carrió), pegando el grito de guarda cuando la cosa se desvía. Al mismo tiempo, hay que decir que es una barbaridad dejar a una procuradora con la orden de interferir en las causas que tienen que ver con el Gobierno anterior. Es una calamidad que se politice la justicia y se judicialice la política.

Noticias: A 40 años de la desaparición de Pablo, ¿ha logrado sobreponerse a un dolor tan profundo y estar a la altura de la lucha que se propuso?

Fernández Meijide: Al principio fue todo un horror. Me parecía mentira, pensaba que al otro día Pablo iba a aparecer, que todo era una equivocación. Poco a poco fui entendiendo lo que pasaba y después los odié profundamente, con toda mi alma, y los quería matar. Cuando vi que ninguna de esas cosas iba a pasar y acepté que a Pablo lo habían matado, me prometí a mí misma que iba a hacer todo lo posible para que los responsables fueran presos. Cuando yo me prometía eso, nada estaba lejos de esa posibilidad. Con el juicio a las Juntas sentí que estaba pasando lo que tenía que pasar.