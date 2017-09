Quién es Melisa Engstfeld, la última cita del fiscal Nisman

Por Rodis Recalt

Otra vez la vida privada de Nisman quedó en medio de la investigación por su muerte. La aparición de ketamina en su cuerpo, luego de la última pericia de Gendamería, volvió a centrar la mirada sobre la intimidad y las relaciones de Nisman. Por un lado, quienes sostienen que el fiscal fue asesinado se inclinan por destacar que la ketamina es un poderoso anestésico para caballos. Por otro lado, quienes analizan los comportamientos en la vida privada de Nisman, destacan que la ketamina es también, en bajas dosis, una droga recreativa, que suele circular en la noche porteña.

Nisman era un asiduo visitante del local nocturno Rose Bar, ubicado sobre la calle Honduras, casi Juan B. Justo. Allí iba todos los jueves. Su anfitrión era el empresario de la noche Aníbal Mathis. En Rose Bar también conoció a la mayoría de las modelos con las que luego se lo vinculó, como Danisa Sol Fernández, con quien viajó a Mar del Plata, y Florencia Cocucci, con quien fue a Cancún. Ambas de la agencia de modelos de Leandro Santos.

Pero en Rose Bar, Nisman también conoció a otra modelo de la misma agencia de la que hasta ahora no se había hablado. Fue la última mujer con la que cenó a solas, e incluso visitó su perfil de Instagram el día de su muerte. Su nombre es Melisa Engstfeld y hoy tiene 23 años, dos más que la noche en que fue a cenar con el fiscal.

Según el expediente judicial, Engstfeld se presentó en la fiscalía de la -hoy jubilada- doctora Viviana Fein el 5 de marzo del 2015 (casi dos meses después de la muerte de Nisman) para presentar declaración testimonial. En ese momento se presentó como amiga y afirmó que había cenado con Nisman la noche del 26 de diciembre del 2014, justo antes del viaje del fiscal a Europa con su hija Iara, la mayor, poco antes de su muerte. Dijo que esa noche habían tomado vino blanco y que habían estado solos. Aclaró que no se había quedado a dormir y que tampoco había dejado ninguna prenda de vestir en el lugar. La modelo intentó dejar bien en claro que no era la novia de Nisman y que la relación había comenzado en el vip de Rose Bar, donde el fiscal tenía una mesa fija siempre preparada para él.

Engstfeld contó que Nisman la estaba ayudando a tramitar la visa para ingresar a Estados Unidos y que uno de los motivos de aquella cena en el departamento del fiscal un viernes a la noche, con copas de vino de por medio, era para explicarle cuáles eran los papeles que tenía que presentar.

Contradicción

La versión de Engstfeld no concuerda del todo con los dichos de la empleada doméstica Gladys Gallardo, quien había declarado el 22 de enero (cuatro días después de la muerte). “El doctor me comentó que el viernes 26 iba su novia a la casa y me pidió que fuera al otro día para limpiar, eso fue en forma excepcional, yo no iba los sábados. El me mostró unas remeras que eran de él y me dijo que una la había usado su novia y que si no estaba sucia, la guardara”, relató Gallardo en su declaración testimonial.

Otro indicio de la relación de Nisman y Engstfeld es que, según la pericia informática, el domingo 18 de enero a las 7.28 AM se visitó desde la computadora de Nisman el perfil de Instagram de la modelo. El fiscal vio una foto donde Engstfeld está junto a una amiga llamada Camila Offermann y dos chicos más. Todos abrazados.

Además de visitar Instagram, Nisman también entró a los portales de noticias Perfil.com, Infobae, Página/12, La Nación y Clarín. Buscó la palabra “psicodelia” en Google y leyó una nota de Claudio María Domínguez titulada “La conmovedora y sublime experiencia de una muerte clínica”.

Hoy, con el cambio de horario en la muerte de Nisman, todos estos movimientos informáticos en la computadora personal del fiscal están siendo resignificados. Desde la querella de las hijas del fiscal se preguntan. “Si Nisman murió a las 3 AM del domingo 18 de enero, según la nueva pericia de Gendarmería, entonces ¿quién entró a esas páginas web?”. El interrogante apunta a la hipótesis de que hubo un plan para matar al fiscal y hacerlo pasar por un suicidio.

Chicas

Del resto de las mujeres, la que más famosa se hizo fue Florencia Cocucci, quien viajó a Cancún con el fiscal y ya fue a declarar dos veces. Una vez en septiembre del 2016 y otra en octubre del mismo año, ya con el fiscal Eduardo Taiano a cargo de la causa. En su testimonial, Cocucci contó los pormenores del viaje a México con el fiscal especial de la causa AMIA. Dijo que no había ido sola, sino también con una amiga llamada Constanza Antonaci, quien también tuvo que declarar. En las testimoniales de ambas chicas se refleja el activo rol que tuvo Nisman en el viaje a Cancún. Contaron Cocucci y Antonaci que ellas no sabían demasiado de la agencia que las había contratado para ir y que el fiscal se ofreció para ayudarlas a hacer algunas averiguaciones antes de definir si iban o no. A los pocos días, según su versión, Nisman se contactó con las modelos y les dijo que estaba todo bien y hasta se sumó al viaje. Cuando llegaron a Ezeiza, Nisman ya tenía preparados los pasajes y hasta les dijo cuánto les iban a pagar: entre 500 y 600 dólares, canje de ropa y el material fotográfico.

Más chicas

La otra mujer con la que se relacionó a Nisman fue Danisa Sol Fernández, quien no fue llamada a declarar, pero tras la aparición de sus fotos con el fiscal en el hotel Costa Galana de Mar del Plata dio una entrevista a Telefé donde negó haber sido su novia. En sus declaraciones, Cocucci y Antonaci la definen a ella como una ex novia. “Por lo que se rumoreaba, tenía una relación con Nisman, pero no sé cuándo ni cuánto tiempo fue”, afirmó Antonaci. “Había una chica que era la novia de Nisman, se llamaba Danisa Sol Fernández, es lo que se decía. Ella misma lo decía. Cuando yo entré a la agencia ella ya estaba, sé que salían porque era algo que lo sabían todos”, contó Cocucci. Algo que dejaron en claro ambas modelos fue que no tenían relación con Fernández.

Indagar sobre las relaciones personales de Nisman y en especial sobre estas mujeres podría ayudar a dilucidar qué pasó. Fernández nunca declaró y Engstfeld sólo lo hizo una vez.